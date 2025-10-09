Η Μπεζαντάκου δίκασε τη Στεφανίδου: «Θεία δίκη, έχει καταστρέψει πολύ κόσμο»

«Κόλαφος» η Στέλλα Μπεζαντάκου, πήρε θέση για το πρόωρο κόψιμο της εκπομπής της Τατιάνας Στεφανίδου.

Μόλις έναν μήνα μετά την πρεμιέρα της, η εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου, «Power Talk» στον ΣΚΑΪ, ολοκλήρωσε πρόωρα τον κύκλο της λόγω χαμηλών ποσοστών τηλεθέασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κανάλι έκρινε πως η εκπομπή δεν είχε περιθώρια ανάκαμψης και αποφάσισε να τη διακόψει.

Η είδηση φαίνεται πως προκάλεσε ικανοποίηση στη Στέλλα Μπεζαντάκου, που έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στο reality «Bar». Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η τραγουδίστρια ανέβασε story με σχετική είδηση, αφήνοντας αιχμές για το παρελθόν της παρουσιάστριας και τον τρόπο με τον οποίο κάλυπτε τηλεοπτικά θέματα.

«Αυτό λέγεται Θεία Δίκη. Οι νεότεροι δεν τα γνωρίζετε, αλλά έχει καταστρέψει πολύ κόσμο με τις “κίτρινες εκπομπές” της για χάρη της τηλεθέασης. Όλα κάνουν κύκλο στη ζωή. Καιρός να κάτσει σπιτάκι της (γνώμη μου). Ο κόσμος βαρέθηκε την υποκρισία και το ανταποδίδει!», έγραψε χαρακτηριστικά η Στέλλα Μπεζαντάκου

Πηγη: workenter.gr