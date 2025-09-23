Η Μπεκατώρου φίλησε παίκτη στο «The Chase» και αυτός… τα είδε όλα!

Φιλί σε παίκτη έδωσε η Μαρία Μπεκατώρου στην πρεμιέρα του τηλεπαιχνιδιού «The Chase» και του προκάλεσε «εγκεφαλικό».

Η Μαρία Μπεκατώρου δεν έκρυψε τη χαρά της για την πρεμιέρα του «The Chase» το οποίο επέστρεψε στη συχνότητα του MEGA το απόγευμα της Δευτέρας (22/09).

Καθώς η παρουσιάστρια έθετε ερωτήσεις σε έναν από τους διαγωνιζόμενους, του είπε ότι αν δηλώσει σίγουρος για την απάντησή του θα του χαρίσει ένα φιλί.

“Αν το κάνεις 100%, θα σε φιλήσω κιόλας”, είπε χαρακτηριστικά η Μπεκατώρου όταν ο παίκτης δήλωσε πως είναι κατά 95% σίγουρος για την απάντησή του στην ερώτηση που προηγήθηκε.

Δείτε το βίντεο:

Τότε εκείνος είπε πως είναι απόλυτα σίγουρος, επιβεβαίωθηκε πως είχε δώσει τη σωστή απάντηση και η παρουσιάστρια τήρησε την υπόσχεσή της φιλώντας τη στο μάγουλο.

