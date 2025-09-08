Η Μητρόπολη Καλαβρύτων «ξήλωσε» τον ηγούμενο της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου που ετοιμαζόταν να πουλήσει εικόνες και Ευαγγέλια

Στη σύλληψη ηγούμενου της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα αλλά και του βοηθού του προχώρησε η ΕΛΑΣ μετά από πληροφορίες ότι ετοιμαζόταν να πουλήσει βυζαντινές εικόνες αλλά και δύο Ευαγγέλια του 18ου αιώνα.

Η Μητρόπολη Καλαβρύτων ανακοίνωσε πως «ξήλωσε» τον συλληφθέντα από τη θέση του και ηγούμενος αναλαμβάνει ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Μητρόπολης, μέλη στο ηγουμενοσυμβούλιο αναλαμβάνουν ο μοναχός Βαρνάβας Βαδεβούλης και ο κ. Γεώργιος Μπέσκος, Νομικός Σύμβουλος της Ιεράς Μητροπόλεως και Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγιαλείας. Η Μητρόπολη καλεί τους πιστούς να προσευχηθούν για να στηρίξουν την Μονή Μεγάλου Σπηλαίου.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας ανακοινώνει ότι, λόγω εκτάκτων αναγκών που αντιμετωπίζει η Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου, προβαίνει σε αντικατάσταση των μελών του Ηγουμενοσυμβουλίου αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Εσωτερικού Κανονισμού της Μονής (Περιοδικό «ΕΚΚΛΗΣΙΑ», Παράρτημα αριθ. 13, 1/15-07-1986).

Η νέα σύνθεση του Ηγουμενοσυμβουλίου έχει ως εξής:

Ηγούμενος και Πρόεδρος: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερώνυμος

Μέλη: ο Μοναχός Βαρνάβας Βαδεβούλης και ο κ. Γεώργιος Μπέσκος, Νομικός Σύμβουλος της Ιεράς Μητροπόλεως και Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αιγιαλείας.

Η Ιερά Μητρόπολη καλεί τους πιστούς να στηρίξουν με την προσευχή τους την Ιερά Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου σε αυτήν την ιδιαίτερη περίσταση, ευχόμενοι ο Κύριος να ενισχύει και να καθοδηγεί το νέο Ηγουμενοσυμβούλιο στο έργο του.

Η σύλληψη του ηγούμενου

Η ΕΛΑΣ προχώρησε στη σύλληψη του ηγούμενου της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου καθώς επίσης και του βοηθού του, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο ιερωμένος ζητούσε 200.000 ευρώ για να πουλήσει 17 βυζαντινές εικόνες και τα δύο Ευαγγέλια, του 1737 και του 1761.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον μια από τις εικόνες που ήθελε να πουλήσει ο ιερωμένος ήταν κλεμμένη από τη Σπάρτη.

Η σύλληψη του ηγούμενου και του βοηθού του έγινε μετά από επιχείρηση της ΕΛΑΣ κατά την οποία μια γυναίκα αστυνομικός εμφανίστηκε ως δήθεν ενδιαφερόμενη για την αγορά των εικόνων.

Μετά την επιχείρηση της ΕΛΑΣ, έλεγχο για τα ευρήματα και την αξία τους διεξάγει και το υπουργείο Πολιτισμού.

protothema.gr