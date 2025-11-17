Η μητέρα του Μάριου: «Είμαι ώρες μακριά από το παιδί μου – Κανείς δεν προέβλεψε το δικό μου ταξίδι»

Σε μια ανάρτηση προχώρησε η μητέρα του Μάριου που μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Τορίνο. Όπως η ίδια αναφέρει το δικό της ταξίδι δεν το προέβλεψε κανείς και βρέθηκε ώρες μακριά από το παιδί της.

Η ανάρτηση της μητέρας του Μάριου:

“Εγώ θα συνεχίσω να σας ενημερώνω με πραγματικά γεγονότα. Λίγο πριν τις 21.00 χθες προσγειωθηκαμε στο αεροδρόμιο στην Πίζα λόγω κακοκαιρίας στο Τορίνο.Ολοι μέσα στο αεροπλάνο ήταν εξαιρετικοι και ζεστοί άνθρωποι.Ο Μάριος μπήκε στο Ιταλικό ασθενοφόρο για Τορίνο.Δεν ξέρω κάτι άλλο γιατί για μένα κανείς δεν προέβλεψε πως θα φτάσω στο Τορίνο. Είμαι σε ένα τρένο τώρα και πηγαίνω στο Τορίνο στο νοσοκομείο που έχει φτάσει το παιδί μου .Θέλω 5 ώρες ταξίδι. Ευτυχώς με πήρε η πρόξενος από το Λιβόρνο που την ειδοποίησε ο γιατρός ότι έρχεται ένα παιδί από την Ελλάδα και ειδοποίησε την Ελληνική κοινότητα και με μάζεψαν βραδιάτικα από το αεροδρόμιο.Τους ευχαριστώ γιατί με έβαλαν σπίτι τους οι άνθρωποι να περιμένουμε μέχρι τις τρεις και μετά με πήγαν στο σταθμό του τρένου να φύγω για το Τορίνο.Δεν υπάρχει κάτι να πω παρά μόνο την αγωνία μου που είμαι τόσο μακριά από το Μάριο,με μια βαλίτσα στο χέρι στην προσπάθεια να φτάσω στο παιδί μου.Δεν θα σωπάσω ξανά γιατί εγώ ξέρω Ιταλικά και θα τα καταφέρω μια άλλη γυναίκα τι θα κάνει;”