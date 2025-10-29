Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, 2025
ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ
Home Συνεντεύξεις
Συνεντεύξεις

Η μητέρα των αδικοχαμένων Άκη και Χαριτίνης, Ιωάννα Καραχρήστου, στο «Δυτικά FM 92,8»

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail
Η χαροκαμένη μάνα της Χαριτίνης και του Άκη Καραχρήστου από το Αγρίνιο,  λίγες μέρες πριν συμπληρωθεί ένας χρόνος από το θανατηφόρο τροχαίο στον κόμβο της Μεγάλης Χώρας, μίλησε στο «Δυτικά FM 92,8».

Η Ιωάννα Καραχρήστου, διαπίστωσε ότι δεν λειτουργεί τίποτε καλά σε αυτή τη χώρα αφού είχαν περάσει 11 μήνες και δεν είχε στα χέρια της την ιατροδικαστική έκθεση για το γιο της που «έσβησε» πρώτος ενώ ο οδηγός του οχήματος που παρέσυρε τα παιδιά της άλλαξε το περιεχόμενο της κατάθεσής του σε σχέση με τις συνθήκες του τροχαίου και κυκλοφορεί ελεύθερος.

Σε ηλικία 20 και 18 ετών το νήμα της ζωής των δύο εκ των τεσσάρων παιδιών της κόπηκε πρόωρα και με φρικτό τρόπο. Η ίδια είναι πεπεισμένη ότι τα παιδιά της που πήγαιναν με το μηχανάκι να αγοράσουν έναν καφέ «εμβολίστηκαν» από το αυτοκίνητο που κινούνταν προς την ίδια κατεύθυνση.

Υπενθυμίζεται ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο τροχαίο, έδωσε κατάθεση στο Αστυνομικό Τμήμα Μεγάρων στις 25 Οκτωβρίου αλλά όπως υποστηρίζει η μητέρα των δύο νέων,  διαφοροποίησε τα όσα ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς μετά τη μοιραία σύγκρουση.

Σε σχέση με την ιατροδικαστική έκθεση της κ. Αγγελική Τσιόλα για τον Άκη, η Ιωάννα Καραχρήστου τόνισε ότι η ενημέρωση που λάμβανε είναι ότι βρισκόταν στο εξωτερικό αλλά μετά την ανάρτησή της για τους 11 μήνες από το τραγικό περιστατικό,  υπήρξε εξέλιξη, έδωσε δηλαδή κατάθεση στην Τροχαία.

Ακούστε τι ανέφερε στο Δυτικά FM 92,8 η Ιωάννα Καραχρήστου: 

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Γαβαλού Αγρινίου: «Αισθάνθηκα περήφανος που παρέλασα», είπε ο τυφλός σημαιοφόρος που συγκίνησε την...

Αγρίνιο: Εντοπίστηκαν οι νεαροί που βανδάλισαν στο κέντρο της πόλης

Ναύπακτος: Σίδερο έπεσε στο κεφάλι 23χρονης σε εμποροπανήγυρη – Συνελήφθη ο εργολάβος

Η Πέλλα πέτυχε την αποσύνδεση των Νοσοκομείων της, η Αιτωλοακαρνανία;

Παναιτωλικός – Ελλάς Σύρου 4-1: «Ζωντανός» με υπέροχα γκολ – Θα τα δώσει...

Αγρίνιο: Η επιμνημόσυνη δέηση και η κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Πεσόντων στην...

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.