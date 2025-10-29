Η μητέρα των αδικοχαμένων Άκη και Χαριτίνης, Ιωάννα Καραχρήστου, στο «Δυτικά FM 92,8»

Η χαροκαμένη μάνα της Χαριτίνης και του Άκη Καραχρήστου από το Αγρίνιο, λίγες μέρες πριν συμπληρωθεί ένας χρόνος από το θανατηφόρο τροχαίο στον κόμβο της Μεγάλης Χώρας, μίλησε στο «Δυτικά FM 92,8».

Η Ιωάννα Καραχρήστου, διαπίστωσε ότι δεν λειτουργεί τίποτε καλά σε αυτή τη χώρα αφού είχαν περάσει 11 μήνες και δεν είχε στα χέρια της την ιατροδικαστική έκθεση για το γιο της που «έσβησε» πρώτος ενώ ο οδηγός του οχήματος που παρέσυρε τα παιδιά της άλλαξε το περιεχόμενο της κατάθεσής του σε σχέση με τις συνθήκες του τροχαίου και κυκλοφορεί ελεύθερος.

Σε ηλικία 20 και 18 ετών το νήμα της ζωής των δύο εκ των τεσσάρων παιδιών της κόπηκε πρόωρα και με φρικτό τρόπο. Η ίδια είναι πεπεισμένη ότι τα παιδιά της που πήγαιναν με το μηχανάκι να αγοράσουν έναν καφέ «εμβολίστηκαν» από το αυτοκίνητο που κινούνταν προς την ίδια κατεύθυνση.

Υπενθυμίζεται ότι ο οδηγός του αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο τροχαίο, έδωσε κατάθεση στο Αστυνομικό Τμήμα Μεγάρων στις 25 Οκτωβρίου αλλά όπως υποστηρίζει η μητέρα των δύο νέων, διαφοροποίησε τα όσα ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς μετά τη μοιραία σύγκρουση.

Σε σχέση με την ιατροδικαστική έκθεση της κ. Αγγελική Τσιόλα για τον Άκη, η Ιωάννα Καραχρήστου τόνισε ότι η ενημέρωση που λάμβανε είναι ότι βρισκόταν στο εξωτερικό αλλά μετά την ανάρτησή της για τους 11 μήνες από το τραγικό περιστατικό, υπήρξε εξέλιξη, έδωσε δηλαδή κατάθεση στην Τροχαία.

Ακούστε τι ανέφερε στο Δυτικά FM 92,8 η Ιωάννα Καραχρήστου: