Η Μικτή Χορωδία Ναυπάκτου ξεκινά Τμήμα Παιδικής - Νεανικής Χορωδίας

Η Μικτή Χορωδία Ναυπάκτου, που ιδρύθηκε το 1987 και έκτοτε διαγράφει μία αξιοσημείωτη πολιτιστική πορεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ανακοινώνει την έναρξη Τμήματος Παιδικής-Νεανικής Χορωδίας, προσφέροντας σε παιδιά και νέους την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη χαρά της χορωδιακής μουσικής.

Ο Δήμος Ναυπακτίας, στηρίζοντας τη δράση της Μικτής Χορωδίας, προσκαλεί γονείς και παιδιά να αγκαλιάσουν αυτή τη μουσική διαδρομή, που καλλιεργεί τη συλλογικότητα, το ρυθμό και την

εκφραστικότητα, ενώ παράλληλα προσφέρει πολύτιμες καλλιτεχνικές εμπειρίες.

Αναλυτικότερα, τα οφέλη συμμετοχής στη χορωδία για τα παιδιά είναι:

• η ανάπτυξη της συλλογικότητας, χωρίς ανταγωνισμό

• η ενίσχυση της συγκέντρωσης

• η δημιουργική έκφραση

• η καλλιέργεια της πειθαρχίας, της ευγενούς άμιλλας και της υπευθυνότητας

• η κατανόηση του ρυθμού και του μουσικού χρόνου

• η ορθή χρήση της γλώσσας

• η ψυχαγωγία και η επαφή με τον μαγικό κόσμο της μουσικής

• η επικοινωνία με τον συναισθηματικό κόσμο

• η σύνδεση των χορωδών μέσα από τη μουσική, ως παγκόσμια κοινή γλώσσα,

Την καλλιτεχνική διεύθυνση του νέου τμήματος έχει αναλάβει η καταξιωμένη μαέστρος Ελένη Παπαδοπούλου-Αραβαντινού. Με καταγωγή από την Πάτρα, διαθέτει ανώτερες σπουδές πιάνου,

θεωρητικών και διεύθυνσης χορωδίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και πλούσια εμπειρία στη διδασκαλία παιδικών χορωδιών. Διετέλεσε μαέστρος της Παιδικής και Νεανικής Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας (1998-2016) και από το 2016 είναι ιδρύτρια και μαέστρος των χορωδιών Πάτρας «Cantelena». Ως μαέστρος έχει αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις, συμμετέχοντας με τα σύνολά της σε διεθνείς διαγωνισμούς και φεστιβάλ.

Το μήνυμα της μαέστρου κ. Παπαδοπούλου-Αραβαντινού:

«Το νέο τμήμα της χορωδίας ανοίγει τις πόρτες του σε παιδιά και νέους που θέλουν να εκφραστούν μέσα από τη μουσική. Μαθαίνουμε, τραγουδάμε, δημιουργούμε σε ένα ζεστό και υποστηρικτικό περιβάλλον. Δεν χρειάζονται γνώσεις μουσικής-μόνο κέφι, χαρά και διάθεση για τραγούδι! Μαζί θα χτίσουμε εμπειρίες που θα μας συνοδεύουν για πάντα. Ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη μουσική παρέα!»

Το μήνυμα της Προέδρου της Μικτής Χορωδίας, κ .Άννας Παπαγεωργίου:

«Η Μικτή Χορωδία Ναυπάκτου, με όραμα και συνέπεια, συνεχίζει το έργο της και προσφέρει στα παιδιά μας την ευκαιρία να γνωρίσουν και να μαγευτούν από τον κόσμο της χορωδιακής μουσικής. Ο σεβασμός και η πίστη μας στις αξίες της αλληλεγγύης και της συνεργασίας αποτελούν θεμέλιο αξιοπιστίας και στήριξης της παιδικής/νεανικής μας χορωδίας. Ως πρόεδρος αλλά και γονέας, καλώ τα παιδιά και τους νέους της πόλης μας να ενταχθούν στη μουσική μας οικογένεια και προτρέπω τους γονείς να μας εμπιστευτούν για να δημιουργήσουμε όλοι μαζί ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας».

Σημειώνεται ότι, τα μαθήματα της Παιδικής-Νεανικής Χορωδίας θα πραγματοποιούνται κάθε

Κυριακή απόγευμα στο κτήριο Τσώνη (ισόγειο, έναντι πλαζ Ναυπάκτου - παραλία Ψανής), ενώ

οι ακροάσεις και η γνωριμία με τη μαέστρο θα λάβουν χώρα την Κυριακή 21.9.2025 και την

Κυριακή 28.9.2025, ώρες 17:00’ - 18:00’ στον ίδιο χώρο.

Περισσότερες πληροφορίες:

Άννα Παπαγεωργίου, Πρόεδρος Δ.Σ. Μικτής Χορωδίας Ναυπάκτου

τηλέφωνο επικοινωνίας: 6947 306931 | e: miktixorodianafpaktou@gmail.com

Σοφία Πόθου, Υπεύθυνη Παιδικής Χορωδίας

τηλέφωνο επικοινωνίας: 6936 518179