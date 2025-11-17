Η Μεσολογγίτισσα Αρετή Κετιμέ στη σκηνή του The Voice – Η δημόσια συγγνώμη του Μουζουράκη

Συγγνώμη ζήτησε από την Μεσολογγίτισσα, Αρετή Κετιμέ ο Πάνος Μουζουράκης αναφορικά με παλαιότερη δήλωσή του, όταν η καλλιτέχνιδα βρέθηκε στη σκηνή του The Voice.

Με ένα επεισόδιο γεμάτο εκπλήξεις ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Κυριακής (16.11.25) οι Blind Auditions του The Voice. Ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους που ξεχώρισαν ήταν η ερμηνεύτρια Άννα Ψυχογιού, η οποία κατάφερε να τραβήξει το ενδιαφέρον δύο coaches. Κανείς, όμως, δεν περίμενε πως στο πλευρό της θα βρισκόταν μία ιδιαίτερα αγαπημένη καλλιτέχνιδα.

Κατά την εμφάνιση της διαγωνιζόμενης, οι τηλεθεατές εντόπισαν στο κοινό την Αρετή Κετιμέ, η οποία είχε πάει στο πλατό για να στηρίξει την καλή της φίλη. Ο Γιώργος Καπουτζίδης, ενθουσιασμένος που τη βλέπει εκεί, δεν δίστασε να τη φωνάξει στη σκηνή.

Η Κετιμέ γεννήθηκε στην Αθήνα, όμως η καταγωγή της είναι από την Αιτωλοακαρνανία, αφού οι γονείς της προέρχονται από χωριά του Μεσολογγίου (Πεντάλοφο – Σταμνά). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, διατήρησε από μικρή την επαφή με τις παραδόσεις της ιδιαίτερης πατρίδας της.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εξέφρασε τον θαυμασμό του για την Κετιμέ, χαρακτηρίζοντάς τη «περιουσία της Ελλάδας». Τότε παρενέβη ο Πάνος Μουζουράκης, προχωρώντας σε μια δημόσια συγγνώμη που, όπως είπε, χρωστούσε εδώ και χρόνια.

Ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι σε μια παλαιότερη, νεανική συνέντευξή του, είχε απαντήσει χαριτολογώντας στο ερωτηματολόγιο του Προυστ πως «η πιο υπερεκτιμημένη αρετή» είναι… η Αρετή Κετιμέ.

«Μου δίνεται μια ευκαιρία να ζητήσω πραγματικά, ταπεινά, δημόσια συγνώμη στην Αρετή. Στα νεότερα και πιο αυθάδη χρόνια μου, μου δόθηκε κάποια στιγμή σε μια συνέντευξη να συμπληρώσω ένα ερωτηματολόγιο του Προυστ στο οποίο, μέσα στις 40 ερωτήσεις που πρέπει να απαντήσεις μονολεκτικά, υπήρχε μια ερώτηση που έλεγε “ποια θεωρείς την πιο υπερεκτιμημένη αρετή;”. Το ίδιο θα απαντούσα, γιατί έγινε χάριν αστειότητος αυτό, άμα μου έλεγαν την ερώτηση “ποια θεωρείς την πιο σπουδαία αρετή;”. Θέλω να ζητήσω πραγματικά, ταπεινά, συγνώμη».

Η Αρετή Κετιμέ δέχθηκε τη συγγνώμη με ευγένεια και χαμόγελο.

«Είσαι ένας άγγελος. Ξέρω ότι έχουμε ξαναβρεθεί και την έχουμε ξανακάνει αυτή κουβέντα, αλλά νομίζω ότι αυτή η συγνώμη άξιζε και μια δημόσια εμφάνιση» πρόσθεσε ο Πάνος Μουζουράκης.