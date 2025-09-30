Η Μεσάριστα ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη «Γιορτή Κάστανου»

Η Μεσάριστα ετοιμάζεται να φορέσει τα φθινοπωρινά της και να υποδεχθεί ντόπιους και επισκέπτες στη φετινή «Γιορτή Κάστανου»

Θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025, στις 7:30 το απόγευμα, στο κέντρο του χωριού.

Η εκδήλωση υπόσχεται μια ζεστή βραδιά με ζωντανή μουσική, μπόλικο κέφι και φυσικά άφθονα καλοψημένα κάστανα, που θα μοιραστούν σε όλους. Η ατμόσφαιρα αναμένεται γιορτινή, με μικρούς και μεγάλους να γίνονται μια παρέα γύρω από τα τραπέζια και τις φωτιές του χωριού.

Η Τοπική Κοινότητα καλεί όλους να δώσουν το «παρών», να γιορτάσουν μαζί και να μοιραστούν τις γεύσεις και την παράδοση της εποχής.