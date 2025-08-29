Η Μαριέττα Χρουσαλά κολύμπησε στην Άτοκο δίπλα στα γουρουνάκια

Μια ιδιαίτερη εμπειρία έζησε η Μαριέττα Χρουσαλά στο νησάκι Άτοκος, όπου κολύμπησε στη θάλασσα μαζί με γουρουνάκια που ζουν εκεί.

Η πρώην παρουσιάστρια μοιράστηκε τον ενθουσιασμό της μέσω των social media, ανεβάζοντας φωτογραφίες και βίντεο.

Φορώντας το μαγιό της πόζαρε χαμογελαστή τόσο μέσα όσο και έξω από τη θάλασσα της μικρής νησίδας του Ιονίου, η οποία προσελκύει κάθε καλοκαίρι επισκέπτες που πηγαίνουν στο σημείο με βάρκες και σκάφη.

«Μία μοναδική εμπειρία» σημείωσε στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τη δημοσίευσή της για την παραλία που είναι πλέον γνωστή ως Greek Pig Beach.

Δείτε την ανάρτησή της

Πηγή: protothema.gr