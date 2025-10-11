Η Μαρία Μενούνος τραγούδησε στα ελληνικά με τον πατέρα της και εκείνος χόρεψε ζεϊμπέκικο

Η δημοσιογράφος και ηθοποιός, Μαρία Μενούνος, το έριξε στα ελληνικά τραγούδια τραγουδώντας με τον πατέρα της το κομμάτι «Δεν θέλω τέτοιους φίλους» του Πασχάλη Τερζή και της Νατάσας Θεοδωρίδου, παρέα.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο που ανέβασε η Μαρία Μενούνος στο instagram, οι δυο τους φαίνεται να τραγουδάνε στο γκαράζ του σπιτιού με τον μπαμπά της να ρίχνει και ένα ζεϊμπέκικο και εκείνη να φωνάζει την χαρακτηριστική ελληνική λέξη «Όπα, Όπα», που ταιριάζει φυσικά με όλα τα τραγούδια.

Δείτε το βίντεο:

<br />

Οι δυο τους βρίσκονται στο σπίτι του πατέρα της, τραγουδούν, χορεύουν και δείχνουν να απολαμβάνουν την οικογενειακή αυτή στιγμή με τις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες.

Πηγή: newsit.gr