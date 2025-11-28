Η Μαρία Κίτσου ως «Δούκισσα της Πλακεντίας» στη σκηνή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου από τις 13 Δεκεμβρίου

Η Μαρία Κίτσου πρωταγωνιστεί στην κεντρική παραγωγή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Αγρινίου για την περίοδο των Χριστουγέννων με την παράσταση «Η Δούκισσα της Πλακεντίας» του Γιώργου Νανούρη.

Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τος 13 Δεκεμβρίου 2025.

Όπως αναφέρει σε σχετική του ενημέρωση το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου, με βάση πάντα τον θεματικό μας άξονα ΕΞΟΔΟΣ παρουσιάζουμε την ζωή μιας πολύ ιδιαίτερης γυναίκας, που θα ενσαρκώσει η εξαιρετική ηθοποιός Μαρία Κίτσου.Η Μαρία Κίτσου από τα πρώτα της βήματα, ξεχώρισε για το ταλέντο της, αλλά και για τον εσωτερικό ρυθμό με τον οποίο προσεγγίζει κάθε ρόλο. Από το θέατρο μέχρι τις τηλεοπτικές επιτυχίες που την έκαναν ευρύτερα γνωστή, η Κίτσου πορεύεται με ακεραιότητα, επιλέγοντας ρόλους που δοκιμάζουν τα όριά της και που απαιτούν ψυχική διαθεσιμότητα. Ζει τον κάθε χαρακτήρα, αφήνοντας σ’ εμάς, το κοινό, ένα αποτύπωμα αλήθειας που σπανίζει.

Λίγα λόγια για την παράσταση:

Πρόκειται για τη μυθιστορηματική ζωή της Σοφίας ντε Μαρμπουά, που έμεινε γνωστή ως η Δούκισσα της Πλακεντίας. Μιας γυναίκας που το σπίτι της έγινε Μουσείο, ενώ το όνομα της δόθηκε σε Λεωφόρο αλλά και σε Σταθμό του μετρό.

Βαθύπλουτη, ανεξάρτητη, δυναμική και αινιγματική, αναφέρεται ως μία από τους μεγάλους ευεργέτες της Ελλάδας, αφού ενίσχυσε οικονομικά τη χώρα μας μετά την Επανάσταση του 1821.

Η ιστορία της, που ακροβατεί ανάμεσα στη μυθοπλασία και την πραγματικότητα, συνοδεύεται από θρύλους και αλήθειες για την σχέση της με εμβληματικές προσωπικότητες αλλά και για την εκκεντρική ζωή της.

Πάνω απ’ όλα αυτά όμως, αιωρείται το προσωπικό της δράμα, μιας και η Δούκισσα της Πλακεντίας ήταν μια μητέρα που δεν άντεξε το χαμό της κόρης της και βρήκε έναν παράδοξο τρόπο να ζει για πάντα μαζί της…

Info:

Η Δούκισσα της Πλακεντίας

Κείμενο- Σκηνοθεσία-Φωτισμοί: Γιώργος Νανούρης

Ερμηνεία: Μαρία Κίτσου

Μουσική επιμέλεια: Γιώργος Νανούρης

Πηγές: Δ. Καμπούρογλου, Δ. Γατόπουλος, R.Voss

Φωτογραφίες: Γκέλυ Καλαμπάκα

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ:

Από 13 έως 28 Δεκέμβρη 2025 κάθε: Σάββατο στις 21:00 και Κυριακή στις 19:00

Διάρκεια: 75’

Εισιτήρια: 18 € και μειωμένο 15 € [φοιτητικό-μαθητικό-ανέργων ( με επίδειξη της κάρτας και ταυτότητας)]

Προπώληση: ticketservices.gr

Ωράριο λειτουργίας ταμείου:

Πέμπτη 11/12/25 από τις 19:00 – 21:00

Παρασκευή 12/12/25 από τις 19:00 – 21:00

Σάββατο 13/12/25 από τις 11:00 – 13:00 & 19:00 – 21:00

Κυριακή 14/12/25 από τις 11:00 – 13:00 & 17:00 – 19:00

Πέμπτη 18/12/25 από τις 19:00 – 21:00

Παρασκευή 19/12/25 από τις 19:00 – 21:00

Σάββατο 20/12/25 από τις 11:00 – 13:00 & 19:00 – 21:00

Κυριακή 21/12/25 από τις 11:00 – 13:00 & 17:00 – 19:00

Παρασκευή 26/12/25 από τις 19:00 – 21:00

Σάββατο 27/12/25 από τις 11:00 – 13:00 & 19:00 – 21:00

Κυριακή 28/12/25 από τις 11:00 – 13:00 & 17:00 – 19:00

Πληροφορίες: 26410-56135 (ώρες ταμείου)