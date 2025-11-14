Η λύση των ΕΛΤΑ in KEΠ προκρίνεται

Η συστέγαση των ΕΛΤΑ με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), προκειμένου να μην κλείσουν τα ΕΛΤΑ της επαρχίας είναι η λύση που φαίνεται ότι κερδίζει όλο ένα και περισσότερους πόντους, προκειμένου να καταλαγιάσουν τα πνεύματα στις 158 περιοχές της χώρας, που το σχέδιο αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ προβλέπει το κλείσιμο των τοπικών υποκαταστημάτων.

Βέβαια τα ΚΕΠ που λειτουργούν υπό την ευθύνη των δήμων δεν υπάρχουν παντού, όμως η προοπτική αυτή μπορεί πράγματι να δώσει κάποιες λύσεις, γιατί για παράδειγμα στο δήμο Αγρινίου τόσο στη Γαβαλού, όσο και στον Άγιο Βλάση που επίκειται κλείσιμο των υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ, ο δήμος Αγρινίου διατηρεί

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Αν βεβαίως οριστικοποιηθεί αυτή η λύση μέσα το λεγόμενο μοντέλο «shop in shop» θα είναι κάτι θετικό, αν και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες των ΕΛΤΑ δεν θα μπορέσουν να μεταβιβαστούν στα ΚΕΠ τουλάχιστον με το υφιστάμενο θεσμικό καθεστώς. Αν και επί του παρόντος δεν έχουν παρθεί οι αποφάσεις φαίνεται πως προς αυτή την κατεύθυνση θα επιδιωχθεί να βρεθεί μία λύση, ενώ είναι επίσης πολύ πιθανό να καθιερωθεί ο κανόνας του ενός τουλάχιστον υποκαταστήματος ΕΛΤΑ ανά δήμο. Σε μία τέτοια περίπτωση, για παράδειγμα, τα ΕΛΤΑ στο Θέρμο δεν πρόκειται να κλείσουν.

Εφημερίδα «Συνείδηση»