Η λίμνη Τριχωνίδα αφ´ηγείται – Άρθρο

Άρθρο για τη λίμνη Τριχωνίδα.

Η ηλικία μου είναι περίπου 15 με 20 εκατομμύρια χρόνια. Η πορεία μου δεν ήταν εύκολη. Επιβίωσα μέσα από πολλές γεωλογικές μεταβολές. Στους σύγχρονους καιρούς λειτούργησα ευεργετικά για τον άνθρωπο, προσφέροντας απλόχερα τον πλούτο μου, ως οικοσύστημα ζωτικό για σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας.

Οι λαοί με τους οποίους συμβίωσα διαχρονικά με σεβάστηκαν και η ισορροπία αυτή διατηρείται μέχρι σήμερα, όντας η μεγαλύτερη και καθαρότερη φυσική λίμνη της χώρας. Δεν είναι υπερβολή να ισχυρίζομαι πως αποτελώ φυσικό μνημείο της χώρας άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία και τη συλλογική συνείδηση του τόπου.

Και ενώ θα περίμενα μία οικολογική αξιοποίηση του ιδιαίτερου φυσικού κάλους παρατριχώνιου οικοσυστήματος αίφνης μετά από σχετική αδειοδότηση, βρίσκονται σε δημόσια

διαβούλευση μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, για έργα αντλησιοταμίευσης στις όχθες μου. Αναρωτιέμαι αν ο νομοθέτης και κατά συνέπεια και ο υπουργός που εγκρίνει τέτοιας μεγάλης κλίμακας έργα σε οικοσυστήματα όπως αυτό στο οποίο ανήκω γνωρίζουν ότι:

-θα καταστρέψει την απαράμιλλης αισθητικής ομορφιά του

-αποτελεί το μεγαλύτερο φυσικό λιμναίο οικοσύστημα της χώρας

– κινδυνεύουν με εξαφάνιση σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας

-υπάρχει ενεργό ρήγμα στην περιοχή

– είναι ενταγμένο στο δίκτυο Natura 2000

-αποτελεί φυσικό μνημείο της χώρας άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία και τη συλλογική συνείδηση του τόπου.

Δεν περιμένω οι ανάδοχες κατασκευαστικές εταιρείες να αντιληφθούν ή και να προβλέψουν το μέγεθος της επικείμενης καταστροφής αν υλοποιηθούν αυτά τα φαραωνικά έργα, αφού το πρώτο μέλημά τους είναι το κέρδος.

Η αποτροπή υλοποίησης αυτών των έργων γίνεται αναπόφευκτα υπόθεση της τοπικής κοινωνίας μέσα από τα κινήματα πολιτών, τους φορείς, τα θεσμικά όργανα.

Το διακύβευμα είναι τόσο μεγάλο που δεν μου επιτρέπει να προβλέψω αρνητική εξέλιξη στο θέμα αυτό.

Τέλος οφείλω να εκμυστηρευτώ πως:

-η ευκολία με την οποία οι ιθύνοντες αποφασίζουν για τόσο σοβαρά ζητήματα με προβληματίζει ιδιαίτερα

– η άρνησή τους όμως να κατανοήσουν τις αιτιάσεις, να σεβαστούν την ιστορία και την προοπτική του οικοσυστήματος ώστε να ακυρώσουν το έργο αυτό με κάνει να οργίζομαι.

Η ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ

Για την αντιγραφή

Θ. Γαλατάς

Συνταξιούχος εκπαιδευτικός