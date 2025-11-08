Η λίμνη Μόρνου βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών – Aποκαλύφθηκε ξανά το βυθισμένο χωριό Κάλλιο

Η λίμνη Μόρνου στη Φωκίδα, ο ταμιευτήρας που υδροδοτεί την Αττική, βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών. Η πτώση της στάθμης αποκάλυψε ξανά το βυθισμένο χωριό Κάλλιο, που είχε καλυφθεί από τα νερά στα τέλη της δεκαετίας του ’70, όταν δημιουργήθηκε η τεχνητή λίμνη.

Στο βίντεο του Χρήστου Παπαστεφάνου (Life After Gravity), μέσα από εναέρια πλάνα drone, βλέπουμε τη λίμνη να υποχωρεί και τη γη να επιστρέφει στην επιφάνεια. Το Κάλλιο, που άλλοτε έσφυζε από ζωή, εμφανίζεται ξανά μέσα στη σιωπή — μια εικόνα που θυμίζει πως το νερό δεν είναι δεδομένο, αλλά δώρο που χάνεται εύκολα. Η φύση αποκαλύπτει το παρελθόν και στέλνει το πιο ηχηρό μήνυμα για το μέλλον. Η λίμνη του Μόρνου στερεύει, και το βυθισμένο χωριό επιστρέφει.

Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο:

lamiareport.gr