Η Λαϊκή Συσπείρωση Μεσολογγίου για τα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου στο Νεοχώρι

Ανακοίνωση εξέδωσε η Λαϊκή Συσπείρωση Μεσολογγίου σχετικά με τα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου στο Νεοχώρι

Η σχετική ανακοίνωση:

Η Λαϊκή Συσπείρωση Μεσολογγίου καταγγέλλει την «επιλεκτική» ολιγωρία της Δημοτικής και Περιφερειακής Αρχής που εκδηλώθηκε τόσο στην αντιμετώπιση των κρουσμάτων του ιού του Νείλου που εμφανιστήκαν στο Νεοχωρι, οσο και στην υπευθυνη ενημέρωση των πολιτων σχετικά.

Πιστές στην πολιτική της κυβέρνησης για την προστασία των κερδών , με την υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση όλων των δημοτικών και περιφερειακών Υπηρεσιών Δημόσιας υγείας, με την ανυπαρξία οποιουδήποτε μέτρου πρόληψης για την δημόσια υγεία , μετά το φετινό καλοκαίρι που ο Δήμος μας κάηκε από την μια άκρη στην άλλη από την έλλειψη μέτρων πυροπροστασίας , η «επιτελική ανικανότητα» εκδηλώθηκε και στο πρόγραμμα ψεκασμών και καταπολέμησης των κουνουπιών.

Έτσι μετά την εκδήλωση του πρώτου κρούσματος την προηγούμενη εβδομάδα στο Νεοχώριπου εμφάνισε συμπτώματα του ιού και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ρίου συμφώνα με δημοσιεύματα, στις 11/9 Δήμος και Περιφέρεια άρχισαν τους ψεκασμούς για τα κουνούπια . Σύμφωνα δε με την ανακοίνωση του Δήμου πρόκειται για την αντιμετώπιση του πληθυσμού ακμαίων κουνουπιών. Παράλληλα δεν γίνεται καμία αναφορά για κρούσματα της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου , μη διαψεύδοντας τα δημοσιεύματα και εντείνοντας έτσι την ανησυχία των κατοίκων της περιοχής .

Καθόλου παράξενο που χτές 16/9, δημοσιεύματα αναφέρουν και δεύτερο κρούσμα.

Σε μια περιοχή, όπου συνεχόμενα παρατηρούνται σμήνη κουνουπιών τα οποία αναπτύσσονται σε ορυζώνες και αρδευτικά συστήματα, δεν έχει γίνει η παραμικρή προληπτική ενέργεια, παρά μόνο ο ψεκασμός της 11/9, με αμφίβολα από ότι φαίνεται αποτελέσματα.Φυσικά από τους αρμοδίους φορείς Δήμου και Περιφέρειας δεν αναφέρονται καν προληπτικά μέτρα ενάντια στα κουνούπια, τα οποία αποτελούν δυνητικούς φορείς μετάδοσης νοσημάτων όπως ο ιός του Δυτικού Νείλου, η ελονοσία και ο δάγκειος πυρετός. Ο Δήμος της Ι.Π.Μεσολογγίου έχει χαρακτηρισθεί από τον ΕΟΔΔΥ ως «επηρεαζόμενος» Δήμος, αφού έχει καταγραφεί ένα τουλάχιστον κρούσμα ιού του Δ.Νείλου εντός του 2025 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να βρίσκεται σε αυξημένη επιτήρηση και εγρήγορση.

Η κατάσταση αυτή έρχεται να προστεθεί στην υποστελέχωση όλων των Κέντρων Υγείας της περιοχής και του Νοσοκομείου Μεσολογγίου με το απαραίτητο προσωπικό αλλά και στις αρμόδιες υπηρεσίες κράτους, Περιφέρειας και Δήμων για την αντιμετώπιση των κουνουπιών. Την ίδια στιγμή η καταπολέμηση των κουνουπιών ανατίθεται από τους δήμους σε ιδιωτικές εταιρείες χωρίς να υπάρχει κανένα ολοκληρωμένο σχέδιο από το κράτος με διαρκείς δειγματοληψίες, αεροψεκασμούς, επίγεια αντιμετώπιση, παροχή δωρεάν μέσων ατομικής προστασίας στις περιοχές υψηλού κινδύνου, καμπάνια ενημέρωσης σε όλη την περιοχή σχετικά με τα μέτρα αυτοπροστασίας, αφού η προστασία της υγείας και της ζωής του λαού θεωρείται περιττό κόστος.

Οι κάτοικοι μπορούν και πρέπει να απαιτήσουν τώρα:

> Να στελεχωθούν πλήρως με όλο το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό όλες οι υπηρεσίες που σχετίζονται με την δημόσια υγεία του Δήμου μας

>Άμεσα να ξεκινήσει το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών, αλλά και την υλοποίησή του από κρατικές υπηρεσίες που θα διαθέτουν όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό τις ανάλογες υποδομές και μέσα.

>Να πραγματοποιούνται διαρκείς δειγματοληψίες, αεροψεκασμοί, και να υπάρξει επίγεια αντιμετώπιση στις περιοχές υψηλού κινδύνου του Δήμου.