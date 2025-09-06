Η κυβέρνηση δίνει 800.000 ευρώ στο Δήμο Μεσολογγίου για τις Γιορτές Εξόδου

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η κυβένρηση και το Υπουργείο Εσωτερικών και ο υφυπουργός κ.Λιβάνιος προχωρούν στην ενίσχυση του Δήμου Μεσολογγίου με το σημαντικό ποσό των 800.000 ευρώ για τις Γιορτές Εξόδου.

Η απόφαση αν επιβεβαιωθεί κάτι που αναμένεται τις επόμενες ημέρες αποτελεί έμπρακτη στήριξη της Πολιτείας προς τον Ιερό Δήμο και αναγνώριση της ιστορικής σημασίας του.

Με τη χρηματοδότηση αυτή, ο Δήμος θα μπορέσει να στηρίξει ουσιαστικά τους τοπικούς συλλόγους, να ενισχύσει το πολιτιστικό τους έργο και παράλληλα να οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων, αντάξιο της βαρύτητας του γεγονότος. Η φετινή επέτειος είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς συμπληρώνονται 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου, το κορυφαίο εκείνο γεγονός που κατέστησε την πόλη παγκόσμιο σύμβολο ελευθερίας, αυτοθυσίας και αγώνα.

Αναμένεται εντός των προσεχών ημερών να γίνουν και οι επίσημες ανακοινώσεις από το Υπουργείο, που θα επιβεβαιώσουν τις πληροφορίες μας. Το βέβαιο είναι ότι το Μεσολόγγι προετοιμάζεται να τιμήσει με λαμπρότητα και την απαιτούμενη μεγαλοπρέπεια την ιστορική αυτή επέτειο, προσελκύοντας το ενδιαφέρον όλης της χώρας.

