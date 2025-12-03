Η κουνιάδα της Σεμερτζίδου στο μπλόκο της Καρδίτσας – Οργισμένοι οι αγρότες

Αποφασισμένοι να το πάνε μέχρι τέλους εμφανίζονται οι αγρότες, έχοντας προχωρήσει σε πολλά μπλόκα ανά την επικράτεια. Σε ένα από αυτά τα μπλόκα, στης Καρδίτσας, βρέθηκε και η αδερφή του Χρήστου Μαγειρία, του συντρόφου της πασίγνωστης πλέον Καλλιόπης Σεμερτζίδου, της «αγρότισσας με τη Ferrari», με στόχο, όπως δήλωσε, να στηρίξει τον αγώνα των αγροτών.

Η ίδια, μάλιστα, προχώρησε και σε δηλώσεις, μιλώντας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Ζήτησε, συγκεκριμένα, να αποζημιωθούν οι συνάδελφοί της, που δεν έχουν πάρει ούτε ευρώ για τις θανατώσεις ζώων. Ερωτώμενη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστήριξε πως έχει ελεγχθεί και αν έβρισκαν κάτι «θα μας το είχαν τρίψει στη μούρη».

Η παρουσία της, βέβαια, δεν πέρασε απαρατήρητη, με έναν αγρότη να επεμβαίνει εξαγριωμένος, καθώς, όπως υποστήριξε, ο ίδιος μέχρι και σήμερα δεν έχει καταφέρει να ορθοποδήσει από τις καταστροφές του Daniel. «Ήρθατε από τα Τρίκαλα για να παίξετε στην Καρδίτσα» δήλωσε ο αγρότης, φανερά εκνευρισμένος από την παρουσία της αδερφή του Χρίστου Μαγειρία. «Χάσαμε χιλιάδες ζώα για τον Daniel και δεν μιλάει κανένας. Ήρθαν εδώ να μας πουν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ!» συμπλήρωσε.

