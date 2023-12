«Η Κότα»: Η νέα ταινία του Γιόργκι Πάλφι ξεκίνησε γυρίσματα στην Αττική

Τις πρώτες ημέρες των γυρισμάτων της διανύει η νέα ταινία του Γιόργκι Πάλφι (Taxidermia, 2006) «Η ΚΟΤΑ», μια παραγωγή της View Master Films σε συμπαραγωγή με την Pallas Films.

Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ενσαρκώνουν οι: Αργύρης Πανταζάρας, Μαρία Διακοπαναγιώτου και Γιάννης Κοκκιασμένος, ενώ το σενάριο υπογράφουν οι Σοφία Ρουτκάι και Γιόργκι Πάλφι.

Αξιοσημείωτο είναι ότι για πρώτη φορά στην Ελλάδα πραγματοποιούνται κινηματογραφικά γυρίσματα με την παρουσία ζώων σε πρωταγωνιστικούς ρόλους. Ένα εγχείρημα ιδιατέρως απαιτητικό στο οποίο πολύτιμος αρωγός είναι ο παγκοσμίου φήμης εκπαιδευτής Árpád Halász με την έμπειρη ομάδα του, γνωστοί απο τις ταινίες Blade Runner 2049, Poor Things, Hercules και άλλες.

Τα γυρίσματα που πραγματοποιούνται στην Αττική αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 22 Δεκεμβρίου.

Σύνοψη Ταινίας

Η «Κότα» είναι ένα κλασικό χιουμοριστικό chicken-run story με παράλληλα στοιχεία τραγωδίας. Η ιστορία ακολουθεί μια κότα από την στιγμή της γέννησής της σε ένα εργοστάσιο εκτροφής πουλερικών μέχρι την στιγμή που βρίσκει καταφύγιο στην αυλή ενός εγκαταλελειμμένου εστιατορίου. Εκεί έρχεται αντιμέτωπη με μια νέα προοπτική της ύπαρξής της, καθώς ανακαλύπτει ότι, εκτός από αυγά, μπορεί να αποκτήσει και νεοσσούς. Από το σημείο αυτό, ο μόνος στόχος της ζωής της θα είναι να αποκτήσει οικογένεια. Εμπόδιο στην επιθυμία της στέκεται ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου που χρησιμοποιεί καθημερινά τα αυγά προς δική του κατανάλωση. Μέσα από τις ξεκαρδιστικές απόπειρες της κότας για ανεξαρτητοποίηση, ξετυλίγεται σε δεύτερο επίπεδο η τραγική ιστορία του ιδιοκτήτη του εστιατορίου που στην προσπάθεια του να ισορροπήσει οικονομικά έρχεται αντιμέτωπος με ένα τεράστιο ηθικό δίλημμα.

Σκηνοθετικό Σημείωμα

Χρησιμοποιώντας τους βασικούς μηχανισμούς της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, η ταινία παρουσιάζει την μοίρα του κάθε ήρωα, αλλά ταυτόχρονα ασχολείται με ένα καθολικό ερώτημα που βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας: ποιά είναι η ηθική ευθύνη των ανθρώπων, που είναι παθητικοί παρατηρητές τραγικών γεγονότων;

Από την μια παρακολουθούμε τη ζωή μιας κότας η οποία, αν και ήταν προορισμένη να γίνει ένα βιομηχανικό προϊόν και να πωληθεί στο ψυγείο ενός κρεοπωλείου, καταφέρνει να πάρει τον έλεγχο της ζωής της. Από την άλλη παρακολουθούμε τη ζωή ενός άντρα, που προσπαθώντας να ορθοποδήσει οικονομικά από τα χρέη, εμπλέκεται σε ένα τοπικό κύκλωμα μαφίας. Η παρουσία όμως της κότας στην αυλή του ταράζει την καθημερινότητα της οικογένειας και τον φέρνει αντιμέτωπο με τις επιλογές του. Θα γίνει και ο ίδιος γρανάζι σε ένα σύστημα, με το οποίο έχει εξοικειωθεί εδώ και καιρό;

Μια πολυπρισματική ιστορία που μας προσφέρει τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε την ίδια εικόνα μέσα από δύο διαφορετικές οπτικές, της κότας και του άνδρα πρωταγωνιστή. Οι δύο ιστορίες είναι αλληλοεξαρτώμενες, αλληλένδετες και, αν και καθοδηγούμενες από διαφορετικούς στόχους και κίνητρα, αδιαχώριστες.

Βιογραφικό Σκηνοθέτη

Ο Γιόργκι Πάλφι είναι Ούγγρος κινηματογραφιστής. Σπούδασε σκηνοθεσία στην Ακαδημία Κινηματογράφου στη Βουδαπέστη και η πρώτη του ταινία Hukkle κέρδισε το Fassbinder Award στα Ευρωπαικά Βραβεία Κινηματογράφου το 2003. Η ταινία του Taxidermia διαγωνίστηκε στο τμήμα Un Certain Regard του Φεστιβάλ Καννών το 2006 ενώ ήταν η επίσημη πρόταση της Ουγγαρίας για το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας εκείνη την χρονιά. Το 2012 η ταινία του Final Cut: Ladies and Gentlemen προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Καννών.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Αργύρης Πανταζάρης, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Γιάννης Κοκκιασμένος

Παραγωγοί: Γιώργος Κυριάκος, Thanassis Karathanos, Martin Hampel, Βασίλης Τζανίδης, Έφη Σκρομπόλα

Executive Producer: Κώστας Λαμπρόπουλος

Παραγωγή : View Master Films (Ελλάδα), Pallas Film (Γερμανία)

Σενάριο: Szofia Ruttkay, Gyorgy Palfi

Σκηνοθεσία: Gyorgy Palfi

Casting : Σωτηρία Μαρίνη, Άκης Γουρζουλίζης

Δ/νση φωτογραφίας: Γιώργος Καρβέλας

Μοντάζ: Lemhényi Réka

Σκηνικά: Κωνσταντίνος Ζαμάνης

Κουστούμια: Βασίλης Βαρβαρίγος

Μακιγιάζ: Σίσσυ Πετροπούλου

Τη παγκόσμια διανομή της ταινίας έχει αναλάβει η γαλλική εταιρεία ΜΚ2 η οποία εκπροσωπεί μερικές από τις πιο γνωστές ταινίες παγκοσμίως (Anatomy of a Fall, The Worst Person in the World, Portrait of a Lady on Fire, Cold War)

Η ταινία χρηματοδοτείται από: Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, ΕΡΤ, ΕΚΟΜΕ, ZDF/ARTE, MDM, MBB