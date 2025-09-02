Η Κόρινθος «χρωστά» ζωές: Αστυνομικοί έσωσαν άνδρα που υπέστη έμφραγμα με ΚΑΡΠΑ

Η Κόρινθος «χρωστά» ζωές: Αστυνομικοί έσωσαν άνδρα που υπέστη έμφραγμα με ΚΑΡΠΑ
Μία ηρωική παρέμβαση σημειώθηκε στην Κόρινθο, όταν δύο αστυνομικοί έσωσαν άνδρα που υπέστη έμφραγμα, κάνοντάς του ΚΑΡΠΑ επί 10 λεπτά.

 

Συγκλονιστικές ήταν οι προσπάθειες δύο αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Κορίνθου για να σώσουν έναν 70χρονο άνδρα που υπέστη έμφραγμα στην κεντρική πλατεία της Κορίνθου, απέναντι από το Αστυνομικό Μέγαρο.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, oι δύο αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κορίνθου έδρασαν άμεσα, πραγματοποιώντας καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) για περίπου 10 λεπτά μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο.

Η αφοσίωση και η ψυχραιμία τους έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην διάσωση του ηλικιωμένου, ο οποίος κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο είχε τις αισθήσεις του.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Τροχαίο στην Καλλιθέα: Μάχη για την ζωή δίνει 47χρονος διασώστης του ΕΚΑΒ

Τροχαίο στην Καλλιθέα: Μάχη για την ζωή δίνει 47χρονος διασώστης του ΕΚΑΒ

Μάχη για την ζωή του δίνει 47χρονος διασώστης του ΕΚΑΒ, ο οποίος τραυματίστηκε σε σφοδρό τροχαίο ατύχημα στην Καλλιθέα Αττικής

02 Σεπ 2025

Ετικέτες: αστυνομικοί, έμφραγμα, ΚΑΡΠΑ, Κορινθος

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;