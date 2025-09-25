Η κόρη της Μαίρης Μηλιαρέση τραγούδησε στον γάμο της μητέρας της με τον Αγρινιώτη Λάμπρο Παπακωνσταντίνου

Μια τρυφερή στιγμή εκτυλίχθηκε στο γάμο της Μαίρης Μηλιαρέση, όταν η κόρη της τραγούδησε, με τον Αγρινιώτη σύντροφο της μητέρας της, Λάμπρο Παπακωνσταντίνου, προσφέροντας μια συγκινητική στιγμή στην τελετή.

Η παρουσιάστρια Μαίρη Μηλιαρέση παντρεύτηκε πολιτικά τον σύντροφό της, Αγρινιώτη Λάμπρο Παπακωνσταντίνου, το απόγευμα της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου, μετά από δύο χρόνια κοινής πορείας και το σύμφωνο συμβίωσης που είχαν υπογράψει τον Ιούλιο.

Στην ιδιαίτερη στιγμή του γάμου, η κόρη της, Σοφίνα Λαζαράκη, αφιέρωσε στο νεόνυμφο ζευγάρι ένα συγκινητικό τραγούδι, όπως ανέφερε η ίδια η Μαίρη Μηλιαρέση στην ανάρτησή της: «Το αστέρι μου, η καλλιτεχνάρα μου, μας αφιέρωσε ένα πολύ όμορφο τραγούδι στο πάρτι του γάμου μας».

Δείτε το βίντεο: