Η Κλεισούρα παραμένει καθαρή δύο μήνες – Παράδειγμα προς μίμηση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δίνει το παράδειγμα, με το φαράγγι της Κλεισούρας παραμένει καθαρό δύο μήνες μετά τη δράση καθαρισμού που πραγματοποίησε.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας, Θανάσης Μαυρομμάτης, έστειλε μήνυμα περιβαλλοντικής συνείδησης και συλλογικής ευθύνης, με αφορμή τη δράση καθαρισμού που πραγματοποίησε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο φαράγγι της Κλεισούρας τον περασμένο Αύγουστο. Δύο μήνες μετά, η περιοχή εξακολουθεί να παραμένει καθαρή, γεγονός που αποδεικνύει τη θετική ανταπόκριση των πολιτών και τη συνεργασία των τοπικών φορέων.

Μέσα από αυτή την ουσιαστική και συμβολική πρωτοβουλία, η Περιφέρεια επιδιώκει να αναδείξει την αξία της συνεχούς μέριμνας για το φυσικό περιβάλλον και να ενισχύσει το μήνυμα ότι η προστασία και η ομορφιά του τόπου μας εξαρτώνται από τη συμμετοχή και τη συνεισφορά όλων.

Η ανάρτηση του αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας, Θανάση Μαυρομμάτη:

«Τον Αύγουστο, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχώρησε σε μια συμβολική αλλά ουσιαστική δράση: στελέχη και εργαζόμενοι ενώθηκαν στο φαράγγι της Κλεισούρας και καθάρισαν τον χώρο από σκουπίδια και απορρίμματα.

Δύο μήνες μετά, το αποτέλεσμα μιλά από μόνο του — η περιοχή παραμένει καθαρή!

Οι πολίτες σεβάστηκαν τον τόπο τους και απέδειξαν ότι όταν υπάρχει κοινή συνείδηση, η αλλαγή είναι εφικτή.

Η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι υπόθεση λίγων —

είναι ευθύνη όλων μας.

Κάθε μικρή πράξη φροντίδας, κάθε συμβολική κίνηση, μπορεί να γίνει η αρχή για κάτι μεγαλύτερο.

Σεβόμαστε τη φύση – Προστατεύουμε τον τόπο μας – Δίνουμε το παράδειγμα.»