Η Klavdia μπήκε στη λίστα 30 Under 30 του Forbes

Αυτή την περίοδο η Klavdia βρίσκεται στην Αυστραλία συνοδεύοντας τον Κωνσταντίνο Αργυρό στην περιοδεία του

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Η23χρονη Klavdia ανάμεσα στους πιο επιτυχημένους Έλληνες κάτω των 30, σύμφωνα με τη φετινή λίστα 30 Under 30 του Forbes.

Αυτή η εξέλιξη επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά την καλλιτεχνική της πορεία, την επιτυχία και την επιδραστικότητά της.

Στο δημοσίευμά του το Forbes αναφέρει μερικά από τα όσα πέτυχε η Klavdia αυτή τη χρονιά:

  • Κατέκτησε την 6η θέση στη Eurovision, την υψηλότερη της χώρας μας εδώ και 12 χρόνια,
  • Το album της «Αστερομάτα» που κυκλοφορεί από την Arcade Music και την Panik Records έγινε χρυσό σε πωλήσεις σε ελάχιστο χρονικό διάστημα,
  • Έκανε solo περιοδεία,
  • Εμφανίστηκε στο Ηρωδειο και στο Καλλιμάρμαρο και
  • Επιλέχθηκε από το Spotify ως πρέσβειρα της Ελλάδας στη διεθνή καμπάνια Equal για την ισότητα των φύλων στην παγκόσμια δισκογραφία.
  • Αυτή την περίοδο η Klavdia βρίσκεται στην Αυστραλία συνοδεύοντας τον Κωνσταντίνο Αργυρό στην περιοδεία του, ενώ στη συνέχεια θα βρεθεί μαζί του και στην Αμερική.

Παράλληλα, έχει ανακοινωθεί πως θα εμφανιστεί στην τελετή παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας, τον Δεκέμβριο, στο Καλλιμάρμαρο.

Πηγή: dnews.gr

