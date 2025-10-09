Η Klavdia αποκάλυψε ότι χώρισε με τον Oge: «Mια χαρά είμαστε, αγαπιόμαστε»

Μια αποκάλυψη για την προσωπική της ζωή έκανε η δημοφιλής τραγουδίστρια, Klavdia, αναφέροντας ότι έχει χωρίσει με τον Oge.

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι αποφάσισαν να τερματίσουν τη σχέση τους, όταν ρωτήθηκε σε εκπομπή στο Youtube για το πώς είναι να δουλεύει μαζί με το αγόρι της.

Η Klavdia τότε εξήγησε ότι οι δυο τους δεν είναι πλέον ζευγάρι, επισημαίνοντας πως εξακολουθεί να αγαπά ο ένας τον άλλο, ενώ εξέφρασε τον θαυμασμό της για τον ράπερ, τον οποίο χαρακτήρισε «πολυεργαλείο».

«Με τον Oge δεν είμαστε πια μαζί και είναι η πρώτη φορά που το λέμε κάπου δημόσια. Mια χαρά είμαστε, αγαπιόμαστε. Εγώ τον θαυμάζω, θεωρώ ότι είναι από τους καλύτερους αυτή τη στιγμή σε αυτό που κάνει. Eίναι πολυεργαλείο, γράφει, τραγουδάει, τα κάνει όλα», δήλωσε στη διαδικτυακή εκπομπή «Τσάι με Λεμόνι»

Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 18:40

Πηγή: protothema.gr