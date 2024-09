Η Κέιτ Μίντλετον ανακοίνωσε πως σταμάτησε τις χημειοθεραπείες για τον καρκίνο

Η Κέιτ Μίντλετον ολοκλήρωσε τον κύκλο των χημειοθεραπειών για τον καρκίνο.

Στο σημερινό βίντεο που δημοσίευσε η Κέιτ Μίντλετον, παρουσία του συζύγου της, Ουίλιαμ και των τριών παιδιών της, παρουσίασε στο κοινό τα θετικά νέα δηλαδή ότι απαλλάχθηκε από τις χημειοθεραπείες για την ίαση του καρκίνου.

«Καθώς το καλοκαίρι φτάνει στο τέλος του, δεν μπορώ να σας πω τι ανακούφιση είναι που ολοκληρώσαμε τις χημειοθεραπείες» λέει η Κέιτ Μίντλετον στο βίντεο της βασιλικής οικογένειας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

A message from Catherine, The Princess of Wales

As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.

The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an… pic.twitter.com/9S1W8sDHUL

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) September 9, 2024