Η Κέιτ Μίντελτον υποβλήθηκε σε προγραμματισμένη εγχείρηση στην κοιλιακή χώρα – Τι αναφέρει το παλάτι του Κένσινγκτον

«Η πριγκίπισσα της Ουαλίας υποβλήθηκε σε προγραμματισμένη εγχείρηση στην κοιλιακή χώρα και θα παραμείνει στο νοσοκομείο για να αναρρώσει για τις επόμενες 10 έως 14 ημέρες. Είναι απίθανο να επανέλθει στα επίσημα καθήκοντά της πριν από το Πάσχα. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ θα αλλάξει το πρόγραμμά του για να στηρίξει την Κέιτ και την οικογένειά τους» επιβεβαίωσε με επίσημη ανακοίνωσή του το παλάτι του Κένσινγκτον.

BREAKING The Princess of Wales has undergone planned abdominal surgery and will remain in hospital recovering for the next 10 to 14 days. Unlikely she will resume official duties until after Easter. Prince William will reschedule his diary to support Kate and their family pic.twitter.com/F5j58JpSPv

— Roya Nikkhah (@RoyaNikkhah) January 17, 2024