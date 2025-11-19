Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης

Κατερίνα Καινούργιου και Παναγιώτης Κουτσουμπής επισημοποίησαν τη σχέση τους, που μετρά περίπου 1,5 χρόνο, υπογράφοντας σύμφωνο συμβίωσης, λίγους μήνες πριν γεννήσει.

Σύμφωνα με αποκλειστικές και ασφαλείς πληροφορίες του TLIFE, η εγκυμονούσα παρουσιάστρια και ο επιχειρηματίας υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης την προηγούμενη εβδομάδα σε συμβολαιογράφο στο Κολωνάκι. Όπως όλα δείχνουν, οι δυο τους αποφάσισαν να επισφραγίσουν με αυτόν τον τρόπο τον έρωτά τους, ενώ αναμένεται στο μέλλον -και μετά τη γέννηση της κορούλας τους- να κάνουν θρησκευτικό γάμο.

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής ανυπομονούν να κρατήσουν στην αγκαλιά τους το μωρό τους, που θα έρθει στη ζωή στα τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου.

Η αποκάλυψη για το σύμφωνο συμβίωσης

Στα τέλη Οκτωβρίου, η Κατερίνα Καινούργιου, με αφορμή τη συνέντευξη του Γρηγόρη Αρναούτογλου και τις απόψεις του για τον θεσμό του γάμου, είχε αναφέρει πως βρίσκεται σε διαδικασία για να προχωρήσει με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή σε σύμφωνο συμβίωσης.

«Κι εγώ τώρα σε διαδικασία για σύμφωνο συμβίωσης είμαι και το ψάχνεις γιατί είναι πάρα πολλοί οι λόγοι. Γιατί οτιδήποτε και να σου συμβεί, μετά τον πρώτο λόγο τον έχουν οι γονείς σου.

Σκέψου τώρα να είσαι με τον άνθρωπό σου, να έχεις ένα παιδί, και να πρέπει να πάρει μια απόφαση… Όχι», είχε πει η Κατερίνα Καινούργιου.

Η πρόταση γάμου στο Παρίσι

Σου θυμίζουμε πως πριν από λίγους μήνες, σε ένα ταξίδι στο Παρίσι, η παρουσιάστρια δέχτηκε πρόταση γάμου από τον αγαπημένο της.

«Το δαχτυλίδι ήταν αυτό που είχα ονειρευτεί! Μου το άφησε πάνω στο πιάτο και του λέω “ψεύτικο είναι;”. Εγώ νόμιζα ότι με δούλευε. Μου το άφησε έτσι σκέτο. Δεν περίμενα τίποτα. Φώναζαν οι φίλοι μου “she said yes” πριν πω το «ναι». Συγκινήθηκα. Δεν είναι ότι δεν έχω δακτυλίδια, έχω και από τη μαμά μου, έχω πάρει και μόνη μου. Είναι η κίνηση και αυτό που σηματοδοτεί αυτό το δακτυλίδι. Είναι το πιο πολύτιμο πράγμα που έχω αυτή τη στιγμή πάνω μου, είναι η επισφράγιση μιας αγάπης, το ότι θέλει να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του μαζί μου» είχε εξομολογηθεί η Κατερίνα Καινούργιου.