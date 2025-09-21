Η καρδιά της τοξοβολίας χτυπά στη Ναύπακτο - Περισσότεροι από 100 αθλητές στους Πανελλήνιους αγώνες

Ξεκίνησαν το πρωί της Κυριακής (21.09.25) οι πανελλήνιοι αγώνες τοξοβολίας στο Παπαχαραλάμπειο στάδιο Ναυπάκτου με την συμμετοχή κορυφαίων αθλητών από όλη την Ελλάδα.

Περισσότεροι από 100 αθλητές όλων των κατηγοριών θα αγωνιστούν προσφέροντας στους θεατές μια ξεχωριστή εμπειρία.

Μεταξύ των αθλητών βρίσκεται και ο Ναυπάκτιος Πρωταθλητής με τις πολλές διακρίσεις Γιώργος Ψαροκωστόπουλος.

Το σημαντικό αυτό αθλητικό γεγονός αποτελεί συνδιοργάνωση της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης «Πράσινο Μπλε», του Δήμου Ναυπακτίας, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας, του Αθλητικού Σωματείου Τοξοβολίας Πατρών «Πέλοπας» και της τοπικής ομάδας Τοξοβολίας Ναυπάκτου «Lepanto Archery Team».

aixmi-news.gr