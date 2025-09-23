Η καρδιά της εθελοντικής αιμοδοσίας χτυπά δυνατά στο Ξηρόμερο - Επιτυχής η 23η Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών

Ο Δήμος Ξηρομέρου συμμετείχε στην 23η Λαμπαδηδρομία Εθελοντών Αιμοδοτών, που διοργάνωσε η ΠΟΣΕΑ, την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, στις δύο Δημοτικές Ενότητες Αστακού και Αλυζίας

Την διοργάνωση στήριξαν και συμμετείχαν οι σύλλογοι:

Λαογραφικός - Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Αστακού.

Σύλλογος Αρχοντοχωρίου «Άγιος Γεώργιος».

Περιβαλλοντικός Σύλλογος Βαρνάκα.

Σύλλογος Αιμοδοτών Αλυζίας «Άγιος Παντελεήμων».

Καθώς και οι Πρόεδροι και τα τοπικά συμβούλια των κοινοτήτων Αρχοντοχωρίου, Βαρνάκα, Μύτικα και Κανδήλας.

Η συμμετοχή των εθελοντών δρομέων ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, ενώ πλήθος κόσμου συνόδευσε και αγκάλιασε τους δρομείς, καταλήγοντας όλοι σε δύο εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχα μετά το τέλος των διαδρομών στον Αστακό και στον Μύτικα.

Εκεί, οι σύλλογοι παρουσίασαν το εθελοντικό τους έργο και τόνισαν τη σημασία της εθελοντικής αιμοδοσίας τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Ιδιαίτερη τιμή αξίζει στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς των ΚΔΑΠ Αστακού και Κανδήλας, που συμμετείχαν με ιδιαίτερο τόνο και χαρά στη λαμπαδηδρομία, διαδίδοντας το πανανθρώπινο μήνυμα: «Δίνω αίμα, δίνω ζωή».

Εκφράζουμε όλοι μας τη χαρά μας και ευχαριστούμε τα παιδιά για αυτή τη συμμετοχή τους.

Οφείλουμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας σε όλους τους συλλόγους για τη συμμετοχή τους, στους Προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για τη στήριξη, και στον κ. Θ. Γιαννέλη για την προσφορά των χυμών και των μπαλονιών.

Επίσης, ευχαριστούμε θερμά:

Τον κ. Ε. Πιτσινέλη για την ακούραστη συμμετοχή του.

Τον κ. Α. Παπαναστάση για τον συντονισμό της εκδήλωσης.

Την κα Β. Παππά για την επιμέλεια της εκδήλωσης στην Αλυζία.

Το Εικαστικό Εργαστήρι Μύτικα που είναι πάντα πρόθυμος.

Την κα Ρεπάνη Ζούλα, για την διοργάνωση στον Αστακό.

Την κα Μ. Σακουφάκη για το συντονισμό των εκδηλώσεων.

Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ σε όλους τους εθελοντές και τους συμμετέχοντες που τίμησαν τις δράσεις και κυρίως στον Γιώργο Λιότο για την προσφορά χυμών, νερών και γλυκών στην εκδήλωση στον Μύτικα, που πάντα είναι παρών σε ό,τι του ζητηθεί.

Σας ευχαριστούμε όλους που στηρίζετε την προσπάθειά μας και της κοινωνίας μας για ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο.