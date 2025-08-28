Η Καμαρούλα γιορτάζει 100 χρόνια από την ίδρυσή της με διήμερο εκδηλώσεων

100 χρόνια γιορτάζει η Καμαρούλα Αγρινίου από την ίδρυση της, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση», με την κοινότητα και τους Συλλόγους του χωριού να διοργανώνουν ένα διήμερο εκδηλώσεων.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Με διήμερες εκδηλώσεις στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου θα γιορταστούν στην Καμαρούλα Αγρινίου τα 100 χρόνια από την ίδρυση του χωριού με την οργανωτική ευθύνη της Κοινότητας και Συλλόγων της περιοχής και τη συμβολή του Δήμου Αγρινίου.

Το πρωί της Κυριακής (24.8.25) δόθηκε συνέντευξη Τύπου στον χώρο πολλαπλών χρήσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου και παρουσιάστηκε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων.

Σε αυτήν, συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καμαρούλας, Αλέξης Μερμήγκας, η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Καμαρούλας, Γεωργία Στραβοδήμου και το μέλος του Δ.Σ του Συλλόγου Βασίλης Πελέκης, εκπροσωπώντας επίσης την ομάδα του Αστέρα Καμαρούλας, με αφορμή τον αγώνα παλαιμάχων στο γήπεδο του Αγίου Ιωάννη Ρηγανά.

Η ιστορική αυτή επέτειος αποτέλεσε, όπως τονίστηκε, το έναυσμα για την προετοιμασία μιας σειράς εκδηλώσεων ως ελάχιστο φόρο τιμής στους προγόνους τους που «με τον ιδρώτα τους κατόρθωσαν να μεταμορφώσουν έναν τόπο στον οποίο ξεχειμώνιαζαν αυτοί και τα κοπάδια τους, χωρίς ίχνος υποδομών, σε ένα από τα πιο οργανωμένα χωριά ολόκληρης της περιοχής του Αγρινίου» , όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Κοινότητας.

Οι συμμετέχοντες στην συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκαν στις διήμερες εκδηλώσεις και έκαναν λόγο για φιλόδοξο εγχείρημα με ποιοτικά χαρακτηριστικά, που αρμόζουν στον έναν αιώνα ζωής που συμπληρώνει η Καμαρούλα.

Ο Αλέξης Μερμήγκας επεσήμανε: «Φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυση της Καμαρούλας. Το τοπικό συμβούλιο της κοινότητας Καμαρούλας διοργανώνει διήμερο εκδηλώσεων στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου για να τιμήσει και να γιορτάσει αυτή την επέτειο σε συνεργασία με όλους τους Συλλόγους του χωριού μας. Όλοι μαζί τιμούμε τη μνήμη των παππούδων και των γιαγιάδων μας, όπως όλοι μαζί πορεύτηκαν και αυτοί, δίνοντας το παράδειγμα στις καινούργιες γενιές. Καλούμε κάθε Καμαριώτη να δώσει το παρόν σε αυτές τις εκδηλώσεις, οι οποίες είναι πολλές και σημαντικές».

Η Γεωργία Στραβοδήμου τόνισε: «ως Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου νιώθω τιμή και δέος που μετά από 100 χρόνια βρισκόμαστε σε θέση να γιορτάσουμε τα γενέθλια της Καμαρούλας. Αντιπροσωπεύοντας του νεότερους καλώ όλους, μικρούς και μεγάλους, να παραβρεθούν στο διήμερο των εκδηλώσεων που έχουμε διοργανώσει σε συνεργασία με την Κοινότητα και τους υπόλοιπους συλλόγους του χωριού. Οι μεγαλύτεροι θα θυμηθούν και οι νεότεροι θα μάθουν».

Ο Βασίλης Πελέκης σημείωσε: «Ο αθλητικός σύλλογος του χωριού μας με μεγάλη χαρά συμμετέχει στις εκδηλώσεις μνήμης και σεβασμού για την επέτειο των εκατό χρόνων από την ίδρυση της Καμαρούλας. Καλούμε όλους τους συγχωριανούς μας να στηρίξουν με την παρουσία τους το διήμερο 6-7 Σεπτεμβρίου όλες τις δράσεις, συμβάλλοντας έτσι στην απόδοση τιμής στους ανθρώπους που δημιούργησαν αυτό τον τόπο».

Η Νεκταρία Πλάκα δήλωσε: «Ως πρόεδρος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων είμαι σε θέση να εκφράσω την ευγνωμοσύνη στους προγόνους για την κληρονομιά που μας άφησαν. Η εκδήλωση είναι η αφορμή, ώστε οι λιγοστοί μαθητές να μάθουν την ιστορία του τόπου τους, για τους γονείς και τους παππούδες να ανοίξει το σεντούκι των αναμνήσεων».

Αναλυτικά το πρόγραμμα των διήμερων εκδηλώσεων:

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025:

Ώρα 18:00

Φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας Παλαιμάχων ποδοσφαιριστών του Μ.Α.Σ. Αστέρας Καμαρούλας στο Γήπεδο Αγίου Ιωάννη Ρηγανά.

Ώρα 19:30

Εισηγητική παρουσίαση με θέμα «ΟΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΙΩΝΑ: ΚΡΑΒΑΡΑ-ΚΟΥΤΛΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑ» στο Δημοτικό Σχολείο Καμαρούλας.

Ώρα 20:15

Τιμητική διάκριση στον Δάσκαλο και Συγγραφέα κ. Γιώργο Κοτρώνη.

Ώρα 20:30

Προβολή ντοκιμαντέρ «Κουτλίστια-Καμαρούλα Οδοιπορικό στον χρόνο».

Ώρα 21:00

Ανοιχτή συζήτηση

Μετά το πέρας της συζήτησης, επίσημη ανακοίνωση ονοματοδοσίας οδού αφιερωμένης στα θύματα της Γερμανικής κατοχής.

Παράλληλες δράσεις στον αύλειο χώρο:

Έκθεση ζωγραφικής με έργα των μαθητών του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου με θέμα: «Η ΚΑΜΑΡΟΥΛΑ ΕΧΕΙ ΓΕΝΕΘΛΙΑ – ΓΙΝΕΤΑΙ 100 ΧΡΟΝΩΝ»

Έκθεση παλαιών φωτογραφιών και αντικειμένων, αναδρομή στην καθημερινή ζωή και την ιστορία του τόπου.

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025

Ώρα 07.00 – 10.15

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Καμαρούλας, χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνού, μετ’ αρτοκλασίας και μνημόσυνου στους προγόνους μας

Στον ιερό ναό θα εκτίθεται και απότμημα λειψάνων του Αγίου Γεωργίου.

Ώρα 11:00

Αποκαλυπτήρια μνημείου

Ώρα 11:30

Λαϊκός αγώνας δρόμου

Ώρα 12:15

Απονομή μεταλλίων στους συμμετέχοντες.

Ώρα 21:00

Λαϊκοδημοτική βραδιά με το μουσικό συγκρότημα του Βασίλη Παπαδογεώργου.

Της εκδήλωσης θα προηγηθεί επίδειξη παραδοσιακών χορών από το χορευτικό τμήμα του Δήμου Αγρινίου.

Κωνσταντίνος Χονδρός - Εφημερίδα «Συνείδηση»