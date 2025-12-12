Η καλύτερη σελίδα για το κυνήγι ανήκει σε Αγρινιώτη και έχει περισσότερα από 14.000 μέλη

Και όμως η καλύτερη διαδικτυακή σελίδα για το κυνήγι ανήκει στον Άγγελο Κωστόπουλο, από το Αγρίνιο και έχει περισσότερα από 14.000 μέλη.

Στο Facebook, η ομάδα «ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ ΜΑΣ», που διαχειρίζεται ο Αγρινιώτης, Άγγελος Κωστόπουλος, έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο δραστήριες κυνηγετικές κοινότητες πανελλαδικά.

Με περισσότερα από 14.000 μέλη, αποτελεί μια ζωντανή ψηφιακή παρέα όπου οι φίλοι του κυνηγιού ανταλλάσσουν εμπειρίες, φωτογραφίες, γνώσεις και απόψεις, πάντα με σεβασμό προς τη φύση.

Ο Άγγελος Κωστόπουλος έχει καταφέρει να δημιουργήσει έναν χώρο που «κοσμεί» τη δραστηριότητα του κυνηγιού, προβάλλοντας την υπευθυνότητα, την αγάπη για το περιβάλλον και τη συντροφικότητα που χαρακτηρίζει τους αληθινούς κυνηγούς.

Μια σελίδα σημείο αναφοράς για κάθε λάτρη του κυνηγιού, με την υπογραφή ενός ανθρώπου από το Αγρίνιο που κατάφερε να ενώσει χιλιάδες μέλη σε μια μεγάλη διαδικτυακή «οικογένεια».