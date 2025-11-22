Η κακοκαιρία «σφυροκόπησε» τη Βόνιτσα: Τεράστια προβλήματα άφησε πίσω της η νεροποντή

Μέσα σε μόλις δώδεκα ημέρες, η Βόνιτσα βρέθηκε ξανά αντιμέτωπη με το ίδιο σκηνικό: πλημμύρες και εκτεταμένες ζημιές, μετά από την σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή.

Η ποσότητα της βροχής που έπεσε ήταν και πάλι ιδιαίτερα μεγάλη, με αποτέλεσμα πολλοί κάτοικοι να δουν για δεύτερη φορά τα σπίτια και τα καταστήματά τους να καταστρέφονται, καθώς οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους.

Τα βίντεο που ακολουθούν αποτυπώνουν το μέγεθος της νέας καταστροφής. Δεν είχε προλάβει να στεγνώσει η περιοχή από την προηγούμενη κακοκαιρία που έπληξε Λευκάδα και Βόνιτσα, όταν νέα ισχυρά φαινόμενα έφεραν καινούριες πληγές στην πόλη.

Δρόμοι πλημμύρισαν, σημαντικές ζημιές καταγράφηκαν και η τοπική κοινωνία βρίσκεται πλέον σε απόγνωση. Η Πυροσβεστική της Λευκάδας δέχτηκε τουλάχιστον είκοσι κλήσεις για περιστατικά στη Βόνιτσα, ενώ οι πυροσβέστες χρειάστηκε ακόμη και να μεταφέρουν μαθητές από τα φροντιστήριά τους στα σπίτια τους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο κεντρικός δρόμος της Βόνιτσας, όπου, σύμφωνα με το Vonitsa Vibes, όλο το φαινόμενο εκδηλώθηκε μέσα σε πέντε λεπτά. Ο τεράστιος όγκος νερού πλημμύρισε απότομα το σημείο.

Αναλυτική η πρόγνωση του ΕΜΥ:

Στα δυτικά και τα βόρεια αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τηδυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο είναι πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι το απόγευμα.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο. Στα νησιά του Αιγαίου αραιές νεφώσεις κατά τόπους καικατά διαστήματα πιο πυκνές με ασθενείς βροχές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα.Λίγα χιόνια θα πέσουν αργά τη νύχτα στα ορεινά της Ηπείρου και τηςΔυτικής Μακεδονίας.Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στοβόρειο Αιγαίο 7 μποφόρ.Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά. Θα φτάσειστις περισσότερες περιοχές τους 20 με 23 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη βόρεια Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου

Βίντεο: Σπύρος Φράγκος