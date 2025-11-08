Η κακοκαιρία «χτύπησε» το Αγρίνιο – Σε χείμαρρο μετατράπηκε ο δρόμος από Διαμαντέικα προς Τριαντέικα

Η κακοκαιρία άρχισε να «δείχνει τα δόντια της» και στην Αιτωλοακαρνανία, με τις πρώτες έντονες βροχοπτώσεις να προκαλούν προβλήματα στο οδικό δίκτυο, αν και προς το παρόν δεν αναφέρονται σοβαρές ζημιές. Συγκεκριμένα, ο δρόμος που συνδέει τα Διαμαντέικα με τα Τριαντέικα έχει μετατραπεί σε χείμαρρο λόγω της έντονης βροχόπτωσης, καθιστώντας την κυκλοφορία ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Οι Αρχές συνιστούν στους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση από το σημείο και να περιορίσουν στο ελάχιστο τις άσκοπες μετακινήσεις, όχι μόνο στην περιοχή αλλά και στο ευρύτερο οδικό δίκτυο του νομού.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, η ένταση του πρώτου κύματος της κακοκαιρίας αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά μέχρι το απόγευμα. Ωστόσο, νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να πλήξει την περιοχή από την Κυριακή, με φαινόμενα που θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα.

Προβλήματα όμως παρουσιάστηκαν και στα Καλύβια, τη Ρίγανη και την Μεγάλη Χώρα. Σε αρκετά σημεία δρόμοι παρουσίασαν φθορές, ενώ οι αγροτικοί δρόμοι μετατράπηκαν σε “κινούμενη άμμο” από την λάσπη, κάνοντας ιδιαίτερη δύσκολη την πρόσβαση σε καλλιέργειες και ζώα.