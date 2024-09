Η κακοκαιρία BORIS σαρώνει την Ευρώπη - Πέντε οι νεκροί στη Ρουμανία

Τουλάχιστον ένας νεκρός στην Πολωνία, την Αυστρία και τέσσερις αγνοούμενοι στην Τσεχία από τον Boris

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών στη χώρα ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι «μετά τα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, στην περιοχή Σλομπόζια Κονάτσι εντοπίστηκε άλλος ένας νεκρός και ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανήλθε σε πέντε».

Την ίδια ώρα λόγω του BORIS, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην Πολωνία και την Αυστρία, ενώ άλλοι τέσσερις άλλοι αγνοούνται στη Τσεχία. Ένας άνθρωπος πνίγηκε και 1.600 κάτοικοι εγκατέλειψαν τις εστίες τους στην επαρχία Κλόντζκο στη νοτιοδυτική Πολωνία, καθώς η στάθμη των υδάτων στα ποτάμια της περιοχής ξεπέρασαν τα υψηλά επίπεδα ρεκόρ, προκαλώντας πλημμύρες σε πολλές πόλεις και χωριά ύστερα από ημέρες πολύ έντονης βροχόπτωσης.

«Η κατάσταση είναι πολύ δραματική, είναι περισσότερο δραματική στην επαρχία Κλόντζκο», δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφους ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ μετά από συνάντηση με αξιωματούχους αντιμετώπισης κρίσεων στο Κλόντζκο. Σχεδόν 17.000 νοικοκυριά στην επαρχία έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα ενώ σε κάποιες περιοχές δεν λειτουργούσαν οι συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, ενώ και η οδική πρόσβαση στις πόλεις Λάντεκ Ζντρόι και Στρόνιε Ζλάσκιε έχει πρακτικά διακοπεί.

