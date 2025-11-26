Τετάρτη, 26 Νοεμβρίου, 2025
Η κακοκαιρία «Adel» σαρώνει το Αγρίνιο και την Αιτωλοακαρνανία – Σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρχές

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Με αυξημένη ένταση εκδηλώνεται από τις απογευματινές ώρες η κακοκαιρία «Adel» στο Αγρίνιο και σε περιοχές της Αιτωλοακαρνανίας, προκαλώντας ισχυρές βροχοπτώσεις και τοπικά έντονα φαινόμενα.

Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές εκτιμήσεις, η κακοκαιρία θα έχει διάρκεια έως και το Σάββατο (29.11.25), επηρεάζοντας σταδιακά το σύνολο της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις παρατεταμένες βροχές και τους δυνατούς ανέμους.

Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας των δήμων και της Περιφέρειας βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Δείτε το βίντεο του Meteo Hellas:

