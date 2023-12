Η Ιταλική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ετοιμάζεται να καταθέσει υποψηφιότητα για να διοργανώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο μπάσκετ του 2031.

Η Ιταλία, που τα τελευταία χρόνια – υπό τις οδηγίες του Τζιανμάρκο Ποτσέκο – έχει μεταμορφωθεί και αποτελεί ξανά μία από τις καλύτερες Ευρωπαϊκές Εθνικές ομάδες.

Η Ιταλική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης ανακοίνωσε ότι είχε θετικές συνομιλίες με την Κυβέρνηση για το ενδεχόμενο υποβολής προσφορών για τα δικαιώματα φιλοξενίας του Mundobasket του 2031.

Η ανακοίνωση!

«Στο Ομοσπονδιακό Συμβούλιο του FIP, υπό την προεδρία του Τζιοβάνι Πετρούτσι. Στο Συμβούλιο συμμετείχαν ο Πρόεδρος Αθλητισμού και Υγείας Μάρκο Μετζαρόμα, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Sport and Health Diego Nepi Molineris και ο νέος επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Εθνικής Ομάδας Ανδρών Ανδρών Gigi Datome.

Μεταξύ των θεμάτων, συζητήθηκε και η κατάθεση υποψηφιότητας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2031.

Υποψηφιότητα για το Παγκόσμιο Κύπελλο FIBA ​​2031

Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο αξιολόγησε θετικά την πρόταση να εξεταστεί, σε συμφωνία με την κυβέρνηση και τους αθλητικούς φορείς, τη δυνατότητα υποβολής της υποψηφιότητας σε Επίσημος της FIBA ​​για το Παγκόσμιο Κύπελλο FIBA ​​2031.

Ένα νέο βήμα για την Ιταλία μετά την ανάθεση, από τη FIBA, ενός από τους τέσσερις ομίλους του Ευρωμπάσκετ Γυναικών 2025, του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Γυναικών».//ΜΛ.

