Η ιστορία του κ. Γιάννη από την Περίστα Ναυπακτίας – Η ομογένεια που κράτησε ζωντανή την Ελλάδα

Η συγκινητική ιστορία του κ. Γιάννη Καλτσά, με καταγωγή από την Περίστα Ναυπακτίας και δεκαετίες ζωής στην Αμερική.

Μιλάμε για τη μεγάλη, συχνά αθέατη, προσφορά της ελληνικής ομογένειας: από τα εμβάσματα και τα έργα υποδομής στα χωριά έως τη διατήρηση της γλώσσας, των εθίμων και την ισχυρή φωνή της διασποράς στο εξωτερικό.

Ο κύριος Γιάννης θυμάται τη δύσκολη παιδική ηλικία στο χωριό, το πρώτο ταξίδι στη Νέα Υόρκη, τις σπουδές και την επαγγελματική πορεία, αλλά και την αδιάκοπη σύνδεση με την πατρίδα—το πανηγύρι του Σωτήρος, τις επιστροφές, τα αντικείμενα-ενθύμια και την επιθυμία του να αναπαυθεί «εκεί που γεννήθηκε».

Μια ζεστή ιστορία για τη δύναμη της μνήμης και της κοινότητας, που δείχνει πώς οι Έλληνες της διασποράς παραμένουν ζωντανός πνεύμονας για την Ελλάδα.

Δείτε το βίντεο του Greek Village Life: