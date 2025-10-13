Η Ιουλία Καλλιμάνη έδιωξε αγενή θαμώνα από το μαγαζί: «Βρε δεν γ…σαι λέω εγώ;»

Ένα απίστευτο επεισόδιο με αγενή θαμώνα, εκτυλίχτηκε στην Θεσσαλονίκη σε ένα κατάμεστο μαγαζί με πάνω από 2000 άτομα, όπου εμφανίζεται η Ιουλία Καλλιμάνη.

Συγκεκριμένα το βράδυ του Σαββάτου (11.10.25), στο νυχτερινό κέντρο Eden, την ώρα που η τραγουδίστρια ήταν πάνω στην πίστα και ενώ άρχιζε να παίζει η εισαγωγή από την ορχήστρα ενός παραδοσιακού τραγουδιού, «Ένα είναι το αηδόνι λαλεί μωρέ λαλεί», από τα μπροστινά τραπέζια πετάχτηκε ένας θαμώνας δυνατά και την ώρα που έπαιζε η μουσική άρχισε να της λέει τον εξής στίχο: «Και σε παίρνουν π@@α κ@λο σε όλη την Λάρισα και τον Βόλο»

Η στιγμή που έγινε το επεισόδιο με την Ιουλία Καλλιμάνη

Η Ιουλία Καλλιμάνη εκείνη την στιγμή γύρισε προς το μέρος του θαμώνα αγριεμένη και τον ρώτησε: «Εμένα βρε μ@λ@κα βρήκες τώρα;», «Όχι εσένα» της απάντησε εκείνος…

Η τραγουδίστρια όμως φανερά εκνευρισμένη από την αναίδεια του πελάτη, δεν σταμάτησε εκεί, αντιθέτως συνέχισε, γύρισε προς την μεριά του και του είπε δείχνοντάς του την έξοδο: «Βρε δεν γ@@@σαι λέω εγώ; Από τον κ@λο! Τι μαλάκας είσαι…. Εμένα βρήκε; Έλα τον πούλο και το μπαούλο, τώρα πήγαινε στον Βόλο κατευθείαν, απευθείας μετάδοση, φιλάκια».

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες λένε ότι αμέσως μετά άντρες του μαγαζιού οδήγησαν προς την έξοδο τον θρασύτατο θαμώνα και η βραδιά συνεχίστηκε κανονικά.

Δείτε το βίντεο:

Η τραγουδίστρια έχει μιλήσει στο παρελθόν για τις άβολες στιγμές που έχει έρθει από θαμώνες στα μαγαζιά που εμφανίζεται και έχει πει για αυτό: «Ναι, βεβαίως, έχει τύχει αρκετές φορές να αισθανθώ άβολα. Το καταλαβαίνω. Δεν πουλάµε γάλα, ουίσκι πουλάµε. Ο άλλος µπορεί να πιει δύο ποτάκια παραπάνω και να αισθανθεί πιο άνετα. Έχει συµβεί να φύγει µπουκάλι στην πίστα. Στο τέλος, όµως, της βραδιάς περνάµε καλά και χαµογελάµε».

Η Ιουλία Καλλιμάνη που έκανε κυριολεκτικά χαμό πάνω στην Θεσσαλονίκη με τις sold out εμφανίσεις της από τις 5/9, πήρε παράταση λόγω μεγάλης προσέλευσης κόσμου μέχρι και χθες το βράδυ. Η εκρηκτική καλλιτέχνης που ξεσηκώνει το κοινό με τα τραγούδια της, δεν είναι η πρώτη φορά που όταν θαμώνας την φέρνει σε άβολη θέση, δεν χαρίζει κάστανα και απαντά πάνω από την πίστα, κοιτάζοντάς τον κατάματα. Άλλο ένα παρόμοιο περιστατικό είχε συμβεί πέρυσι στο Tokyo, στο μαγαζί που τραγουδάει στην Αθήνα, όταν θαμώνες της είχαν πετάξει λουλούδια στο πρόσωπο και εκείνη εκνευρίστηκε και αντέδρασε έντονα.

