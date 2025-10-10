Η Ιωάννα Τούνη το 2024 είχε τζίρο 2 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 1,5 εκατ.

Επιτυχημένη επιχειρηματίας η γνωστή infuencer, Ιωάννα Τούνη, η οποία σημείωσε εντυπωσιακή οικονομική πορεία το 2024, καθώς ο τζίρος της εταιρείας της έφτασε τα 2 εκατομμύρια ευρώ και τα καθαρά κέρδη τα 1,5 εκατομμύρια, σύμφωνα με τον ισολογισμό του brand Jtouni.

Από μια νεαρή κοπέλα που το 2017 δοκίμαζε την τύχη της μπροστά στις κάμερες του «My Style Rocks» μέχρι μια επιτυχημένη επιχειρηματία που πλέον υπογράφει ένα brand με τζίρο άνω των δύο εκατομμυρίων ευρώ, η Ιωάννα Τούνη έχει καταφέρει να μετατρέψει τη δημοσιότητα της σε πραγματική δύναμη επιχειρηματικής επιρροής.

Η πορεία της αποτυπώνει, με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο, τη μετάβαση της νέας γενιάς influencers από την απλή διαδικτυακή προβολή στη δημιουργία δομημένων εταιρειών με κεφαλαιακή επάρκεια, κερδοφορία και στρατηγικό σχεδιασμό.

Ο ισολογισμός της Ιωαννάς Τούνη

Ο ισολογισμός της εταιρείας της, J. TOUNI Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε., για το οικονομικό έτος 2024 δείχνει μια επιχείρηση με εξαιρετικά οικονομικά μεγέθη: κύκλος εργασιών 2.063.213,53 ευρώ – αυξημένος κατά 22,3% σε σχέση με το 2023 και καθαρά κέρδη μετά φόρων 1.541.461,62 ευρώ.

Τα προ φόρων κέρδη ξεπέρασαν τα 1,82 εκατομμύρια, ενώ η καθαρή θέση της εταιρείας έφτασε τα 2.475.112 ευρώ. Το συνολικό ενεργητικό ανήλθε σε 3.452.908 ευρώ, αυξημένο κατά 1,1 εκατομμύρια μέσα σε μόλις έναν χρόνο. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τα πάγια της επιχείρησης εκτοξεύθηκαν από μόλις 5.847 ευρώ το 2023 σε 242.023 ευρώ το 2024, γεγονός που δείχνει σαφή επενδυτική στρατηγική και ενίσχυση υποδομών.

Παράλληλα, τα αποθέματα έφτασαν τα 232.680 ευρώ, από 2.800 ευρώ ένα χρόνο πριν, ενώ οι απαιτήσεις διαμορφώθηκαν στα 2.134.184 ευρώ.

Όλα αυτά δείχνουν μια επιχείρηση που όχι μόνο αναπτύσσεται, αλλά επενδύει μεθοδικά σε επεκτάσεις, logistics και νέα προϊόντα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της παραμένουν χαμηλές (977.796 ευρώ), στοιχείο που αποδεικνύει ότι η εταιρεία λειτουργεί χωρίς εξάρτηση από τραπεζικό δανεισμό, με ισχυρή ρευστότητα και θετική καθαρή θέση.

Οι παροχές σε εργαζόμενους φτάνουν μόλις τα 5.627 ευρώ, ενώ οι αποσβέσεις παγίων 6.295 ευρώ, οι φόροι 281.083 ευρώ και τα λοιπά έξοδα 227.329 ευρώ.

Με περιθώριο καθαρού κέρδους κοντά στο 75%, η J. TOUNI Μ.Ι.Κ.Ε. καταγράφει ποσοστά κερδοφορίας που σπάνια συναντώνται στον χώρο της μόδας. Πέρα όμως από τους αριθμούς, πίσω από το brand TOUNI υπάρχει ένα ευρύτερο επιχειρηματικό οικοσύστημα.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε πολλαπλούς τομείς: παροχή υπηρεσιών διαφήμισης και προώθησης προϊόντων, ηλεκτρονικό εμπόριο, χονδρικό και λιανικό εμπόριο οπτικών ειδών, παροχή δικαιωμάτων franchise, συμβουλευτικές υπηρεσίες, ακόμα και επενδύσεις σε ακίνητα.

Η ίδια επενδύει πλέον και στον real estate τομέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει αποκτήσει και ανακαινίζει νεοκλασικό διαμέρισμα επί της οδού Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη – ένα ακίνητο 170 τ.μ. του 1954, το οποίο αγόρασε από κοινού με εταιρεία real estate που εξειδικεύεται στην αναπαλαίωση ιστορικών κατοικιών.

Το ύψος της επένδυσης εκτιμάται γύρω στις 250.000 ευρώ, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί είτε ως έδρα της εταιρείας είτε ως πολυχώρος showroom και δημιουργικού γραφείου.

Το επιχειρηματικό της μοντέλο στηρίζεται σε μια εξαιρετικά αποδοτική μορφή marketing: τη δύναμη της προσωπικής επιρροής.

Οι συνεργασίες της με εταιρείες διαμορφώνονται με βάση έναν διαφανή τιμοκατάλογο: ένα απλό story 15 δευτερολέπτων κοστίζει 350 ευρώ + ΦΠΑ, ενώ ένα ολοκληρωμένο πακέτο post και stories μπορεί να φτάσει τα 1.200 ευρώ.

Τα πακέτα giveaway – που περιλαμβάνουν ένα post και 25 stories – κοστολογούνται στα 5.000 ευρώ + ΦΠΑ, αποφέροντας στους πελάτες της 30.000 έως και 90.000 νέους followers.

Πέρα από το Instagram, η ίδια έχει επεκτείνει τη δραστηριότητά της και στο TikTok και στο YouTube, προσφέροντας ολοκληρωμένες καμπάνιες που συνδυάζουν lifestyle περιεχόμενο, storytelling και προϊοντικές προωθήσεις.

Με αυτόν τον τρόπο, έχει μετατρέψει τον προσωπικό της λογαριασμό σε πολυμεσική επιχείρηση, με έσοδα που προέρχονται τόσο από πωλήσεις ρούχων όσο και από διαφημιστικές συνεργασίες.

Η Ιωάννα Τούνη δεν είναι απλώς μια influencer που εκμεταλλεύτηκε τη δημοσιότητα για να προωθήσει προϊόντα. Είναι ένα παράδειγμα της λεγόμενης «επιχειρηματικότητας της επιρροής» – του νέου μοντέλου που στηρίζεται στην προσωπική αφήγηση, τη συναισθηματική σύνδεση με το κοινό και τη μετατροπή της δημοφιλίας σε οργανωμένη εταιρική δραστηριότητα.

Το brand TOUNI, με ενεργητικό 3,4 εκατομμύρια ευρώ, ίδια κεφάλαια 2,4 εκατομμύρια και καθαρά κέρδη 1,5 εκατομμύριο, δεν είναι πια μια διαδικτυακή επιτυχία, αλλά μια σταθερή επιχειρηματική δύναμη.

Πίσω από τη λαμπερή εικόνα υπάρχει δομή: αποθήκες, e-shop, εργαζόμενοι, λογιστικά συστήματα, επενδυτικός σχεδιασμός και αυστηρός έλεγχος δαπανών.

Όλα δείχνουν ότι η Τούνη λειτουργεί περισσότερο ως CEO παρά ως influencer. Και αυτή η πειθαρχία, σε συνδυασμό με την προσωπική της επικοινωνιακή δύναμη, είναι ίσως το μυστικό της επιτυχίας της.

Το επόμενο βήμα φαίνεται να είναι η ανάπτυξη του franchise «TOUNI» σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, αλλά και στο εξωτερικό.

Η επιχειρηματίας φέρεται να εξετάζει ήδη προτάσεις συνεργασίας για Αθήνα, Κύπρο και Ντουμπάι, περιοχές με υψηλή συγκέντρωση ελληνικού κοινού και ενδιαφέρον για το fashion lifestyle που εκπροσωπεί.

Η ιστορία της αποδεικνύει ότι η νέα γενιά επιχειρηματιών στην Ελλάδα δεν γεννιέται απαραίτητα μέσα από οικογενειακά κεφάλαια ή πανεπιστημιακά πτυχία, αλλά μέσα από το μείγμα δημιουργικότητας, συνέπειας και διαδικτυακής επιρροής.

Από ένα τηλεοπτικό ριάλιτι μέχρι μια εταιρεία εκατομμυρίων, η διαδρομή της Τούνη είναι ένα case study του πώς το πάθος, η εξωστρέφεια και η καλή στρατηγική μπορούν να μετατρέψουν την εικόνα σε βιώσιμη επιχείρηση και μια influencer σε πραγματική επιχειρηματία.

Πώς ξεκίνησε η Ιωάννα Τούνη

Γεννημένη στη Ρόδο, με καταγωγή από Σέρρες και Γιάννενα, η Ιωάννα μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, σε μια οικογένεια που την ενθάρρυνε να κυνηγά τα όνειρά της.

Αν και σπούδασε παιδαγωγός, η ίδια πολύ γρήγορα κατάλαβε ότι το σχολείο και η τάξη δεν ήταν ο χώρος που θα μπορούσε να εκφραστεί δημιουργικά.

Το βλέμμα της στράφηκε προς τη μόδα και την επικοινωνία, δύο πεδία που, λίγα χρόνια αργότερα, θα συνδυάζονταν για να την καθιερώσουν ως ένα από τα πιο ισχυρά ονόματα της ελληνικής ψηφιακής επιχειρηματικότητας.

Η πρώτη της επιχειρηματική προσπάθεια έγινε σε συνεργασία με μια φίλη της, ένα ηλεκτρονικό κατάστημα γυναικείων ρούχων με προσιτές τιμές, μοντέρνα αισθητική και στόχευση στο νεανικό κοινό.

Το εγχείρημα αυτό αποτέλεσε το «προοίμιο» της μετέπειτα πορείας της, δείχνοντας ότι η αγορά ήταν έτοιμη να υποδεχθεί μια νέα γενιά fashion entrepreneurs που δεν χρειάζονταν φυσικά καταστήματα για να δημιουργήσουν πελατεία.

Η συμμετοχή της στο «My Style Rocks» λειτούργησε ως αφετηρία. Με την εξωστρέφεια και την αυτοπεποίθησή της, κατάφερε να ξεχωρίσει σε ένα τηλεοπτικό τοπίο που γέννησε δεκάδες influencers.

Μέσα σε λίγους μήνες απέκτησε εκατοντάδες χιλιάδες followers, οι οποίοι άρχισαν να τη βλέπουν όχι απλώς ως τηλεοπτικό πρόσωπο αλλά ως πρότυπο γυναίκας που τολμά να δημιουργεί.

Έτσι, ο προσωπικός της λογαριασμός στο Instagram μετατράπηκε σταδιακά σε επιχείρηση.

Κάθε ανάρτηση, κάθε εμφάνιση, κάθε λεπτομέρεια της καθημερινότητάς της έγινε κομμάτι ενός μεγαλύτερου πλάνου, ενός lifestyle brand που συνδύαζε τη μόδα, την αυθεντικότητα και την επιχειρηματική διορατικότητα.

Σήμερα, η Ιωάννα Τούνη μετρά πάνω από ένα εκατομμύριο ακόλουθους στα social media, με stories που αγγίζουν ή ξεπερνούν καθημερινά τις 300.000 προβολές.

Η ζωή της, από τις χαρές της μητρότητας μέχρι τις δυσκολίες της καθημερινότητας, αποτελεί υλικό επικοινωνίας και ταυτόχρονα το πιο αποτελεσματικό μέσο εμπορικής προώθησης.

Σε έναν κόσμο όπου η αυθεντικότητα μετρά περισσότερο από το στιλιζαρισμένο lifestyle, η Τούνη κατάφερε να ισορροπήσει ανάμεσα στη δημόσια έκθεση και την επαγγελματική αξιοπιστία. Η επιτυχία της αποτυπώνεται πλέον με αριθμούς.

Πηγή: protothema.gr