Η ιερατική στολή της Αγίας Τραπέζης κοσμεί την Αγία Βαρβάρα Αγρινίου – Δώρο του π. Καντούνη στη μνήμη της κόρης του

Η ιερατική στολή που δώρισε ο π. Βησσαρίων Καντούνης στη μνήμη της κόρης του κοσμεί πλέον την Αγία Τράπεζα της Αγίας Βαρβάρας Αγρινίου, ως ένα αθόρυβο μνημόσυνο αγάπης.

Σε σχετική ανακοίνωση του Ιερού Ναού:

Με πολλή συγκίνηση αναφέρουμε ότι η ιερατική στολή της Αγίας Τραπέζης, η οποία κοσμεί πλέον το Ιερό Βήμα του ναού μας, αποτελεί δωρεά ενός σεβαστού ιερέως, του π. Βησσαρίωνος Καντούνη, εις μνήμην της πολυαγαπημένης του κόρης, που εκοιμήθη εν Κυρίω.

Η προσφορά αυτή, υφασμένη με πόνο, πίστη και ελπίδα, γίνεται ένα αθόρυβο μνημόσυνο αγάπης. Από σήμερα, σε κάθε Θεία Λειτουργία και σε κάθε θυσία που τελείται επάνω στην Αγία Τράπεζα, το όνομά της θα αναπαύεται μέσα στο φως και την ειρήνη του Χριστού.

Είθε ο Κύριος να χαρίζει παρηγοριά και ενίσχυση στην οικογένεια και να κατατάξει την ψυχή της εν χώρα ζώντων, «ἐν σκηναῖς δικαίων».

Αιωνία της η μνήμη.