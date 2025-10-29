Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, 2025
Κοινωνικά Νέα

Η Γιορτή του Σινεμά επιστρέφει στο Αγρίνιο – Όλες οι ταινίες στον «Άνεσις» με 2 ευρώ!

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Επιστρέφει στο Αγρίνιο, την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, η Γιορτή του Σινεμά  2025, με 2 ευρώ είσοδο για όλες τις ταινίες, στον Δημοτικό κινηματογράφο «Άνεσις».

Η ανακοίνωση του Δήμου Αγρινίου:

Η πιο αγαπημένη κινηματογραφική συνήθεια επιστρέφει!

Την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου όλη η Ελλάδα γίνεται μια τεράστια κινηματογραφική αίθουσα: σε όλα τα σινεμά της χώρας, όλες οι ταινίες και όλες οι προβολές με ενιαίο εισιτήριο 2€. Η Γιορτή του Σινεμά, μία ιδέα που έγινε θεσμός, έρχεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, δίνοντάς μας την ευκαιρία να απολαύσουμε τη μαγεία της μεγάλης οθόνης με μειωμένη τιμή. Επιλέγουμε την ταινία που θέλουμε, την παρέα που προτιμάμε, την αίθουσα που μας αρέσει, παίρνουμε τα ποπ κορν μας και δίνουμε ραντεβού στη μεγαλύτερη κινηματογραφική γιορτή της χρονιάς.

Δείτε το τρέιλερ:

