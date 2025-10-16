Η «Γιορτή της Ελιάς» στη Σπολάιτα: Μια γιορτή για τη γη και τους ανθρώπους της

Την ερχόμενη Κυριακή έρχεται η «Γιορτή της Ελιάς» στη Σπολάιτα Αγρινίου, με μία ξεχωριστή εκδήλωση που τιμά το ιερό δέντρο της ελληνικής γης και τους ανθρώπους του τόπου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αγρινίου:

Ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος «Η Αγία Παρασκευή» και ο Δήμος Αγρινίου συνδιοργανώνουν την εκδήλωση «Η Γιορτή της Ελιάς», την Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025, στις 10:30 το πρωί, στην πλατεία του χωριού Σπολάιτα.

Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στο ιερό δέντρο της ελληνικής γης – την ελιά. Ένα δέντρο που ριζώνει βαθιά στο χώμα και στον χρόνο, που στάθηκε σύμβολο ειρήνης και αντοχής, πηγή ευλογίας, τροφής και ζωής για γενιές ανθρώπων.

Στο Δήμο Αγρινίου, και την ευρύτερη περιοχή, όπου ο ελαιώνας είναι κομμάτι της καθημερινότητας και της ταυτότητας του τόπου, κάθε κορμός της κουβαλά αιώνες ιστορίας και ανθρώπινης εμπειρίας, κυρίως όμως και πάνω απ’ όλα τη μνήμη του μόχθου, της επιμονής και της σχέσης του ανθρώπου με τη γη του.

«Η Γιορτή της Ελιάς» στη Σπολάιτα θέλουμε να είναι μια αληθινή γιορτή του τόπου και των ανθρώπων του — μια ευκαιρία να ξανασμίξουμε, να θυμηθούμε, να γευτούμε και να τιμήσουμε ό,τι παραμένει σταθερό και ζωντανό μέσα στον χρόνο: τη ρίζα μας.