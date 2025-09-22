Η Γιορτή Ψαριού επιστρέφει στο Αιτωλικό

Ο Δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου και ο Σύλλογος Τριτέκνων Αιτωλικού και Περιχώρων προσκαλούν όλους τους φίλους της καλής παρέας και της τοπικής γαστρονομίας στην Γιορτή Ψαριού, μια μοναδική εκδήλωση που προάγει τον πολύτιμο θησαυρό της Λιμνοθάλασσας του Αιτωλικού, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025, στις 20:30, στις γραφικές γειτονιές του Αιτωλικού.

Η Γιορτή Ψαριού αποτελεί έναν θεσμό που συγκεντρώνει πλήθος επισκεπτών κάθε χρόνο και έχει καθιερωθεί ως σημείο συνάντησης για την τοπική κοινωνία, αλλά και για τους φίλους του ψαριού και της αλιείας, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής και των παραδόσεων των κατοίκων της περιοχής εδώ και αιώνες.

Ανακαλύψτε την αυθεντικότητα της τοπικής γαστρονομίας με ολόφρεσκα ψάρια, εκλεκτές λιχουδιές, τοπικές σπεσιαλιτέ, συνοδευόμενα από κρασί, ζωντανή μουσική και χορό, στην πάντα φιλόξενη ατμόσφαιρα του Αιτωλικού που συναντά τη ζωντάνια και τη χαρά της γιορτής.

Ελάτε να ζήσετε μια αξέχαστη βραδιά γεμάτη γεύσεις, μουσική και ανεξίτηλες αναμνήσεις. Η Γιορτή Ψαριού είναι η ευκαιρία για να γνωρίσετε από κοντά το Αιτωλικό, τη γαστρονομία του,

τις παραδόσεις του και τη ζεστασιά των ανθρώπων του.

Μην τη χάσετε!