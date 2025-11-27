«Η Γεύση του Κερασιού»: Το κορυφαίο έργο του Κιαροστάμι στον «Άνεσις» από την Κινηματογραφική Λέσχη

Στον Δημοτικό Κινηματογράφο «Άνεσις» Αγρινίου έρχεται η ταινία, «Η Γεύση του Κερασιού» σε ψηφιακή επανέκδοση, το κορυφαίο έργο του Κιαροστάμι και μία από τις καλύτερες ταινίες της δεκαετίας του ’90, από την Κινηματογραφική Λέσχη Αγρινίου.

Η κινηματογραφική λέσχη ξεκινώντας τις προβολές της, την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025 , στις 9.00 το βράδυ στο Δημοτικό Κινηματογράφο ΑΝΕΣΙΣ θα προβάλει την ταινία : «Η Γεύση του Κερασιού / Taste of Cherry», (Ψηφιακή Επανέκδοση}.

Ένας άντρας περιπλανιέται στην Τεχεράνη ψάχνοντας για κάποιον που να μπορεί να τον βοηθήσει να εκπληρώσει το σχέδιο της αυτοκτονίας του. Οι άνθρωποι που συναντά είτε φεύγουν, είτε προσπαθούν να τον μεταπείσουν, μέχρι που τελικά συναντά κάποιον που δέχεται.

Η Γεύση του Κερασιού (Taste of Cherry, 1997) σε ψηφιακά αποκατεστημένη έκδοση 4K! Το έργο που απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες και καθιερώθηκε ως το κορυφαίο δημιούργημα του Κιαροστάμι, με σενάριο, παραγωγή, σκηνοθεσία και μοντάζ από τον ίδιο, παραμένει μέχρι και σήμερα σημείο αναφοράς του παγκόσμιου κινηματογράφου.

Η κάμερα ακολουθεί τον κύριο Μπαντί, έναν άνδρα που περιπλανιέται με το αυτοκίνητό του στους λόφους γύρω από την Τεχεράνη, αναζητώντας κάποιον να τον βοηθήσει να βάλει τέλος στη ζωή του. Στην πορεία του συναντά διαφορετικούς ανθρώπους, ο καθένας από τους οποίους φέρει και μια διαφορετική οπτική πάνω στο νόημα της ύπαρξης, την αξία της ζωής και το δικαίωμα στην προσωπική επιλογή.

Με ελάχιστη μουσική -εντείνοντας έτσι την αμεσότητα- και κυρίως με υποβλητική φωτογραφία που αξιοποιεί αριστοτεχνικά το φυσικό φως και τα γήινα χρώματα των ιρανικών τοπίων και με ρυθμό που μαγνητίζει, το Η Γεύση του Κερασιού (Taste of Cherry, 1997) προσφέρει μια ανατρεπτική κινηματογραφική εμπειρία στον θεατή, ένα φιλοσοφικό ταξίδι αναστοχασμού για τη ζωή, τον θάνατο και τις μικρές χαρές που μπορούν να τα αλλάξουν όλα -ενώ με την τελευταία, αμφίσημη σκηνή που σπάει τα όρια μεταξύ μυθοπλασίας και πραγματικότητας, ο Κιαροστάμι καλεί τον θεατή να βρει τη δική του “γεύση του κερασιού”.

Σκηνοθεσία: Αμπάς Κιαροστάμι

Σενάριο: Αμπάς Κιαροστάμι

Πρωταγωνιστούν: Χομαγιούν Ερσάντι

Φωτογραφία: Χομαγιούν Παγιβάρ

Έτος παραγωγής: 1997

Χώρα παραγωγής: Ιράν

Δείτε το τρέιλερ εδώ:

Οι προβολές θα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη στο Δημοτικό κινηματογράφο ΑΝΕΣΙΣ στις 9.00 το βράδυ.

Είσοδος ελεύθερη για τους άνεργους, πολύτεκνους, μαθητές, φοιτητές και Αμεα.

Τιμή εισιτηρίου 3 euro

Η αφίσα: