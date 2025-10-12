Η Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου τίμησε την Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων

Στις 11 Οκτωβρίου, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Δωρεάς Οργάνων και Μεταμοσχεύσεων, η Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου τίμησε φωταγωγήθηκε, συμμετέχοντας ενεργά στον εορτασμό.

 

Στο φωτεινό πίνακα της γέφυρας προβλήθηκε το μήνυμα: «Δώσε Ζωή – Γίνε Δωρητής Οργάνων», υπενθυμίζοντας σε όλους τη σημασία της προσφοράς και της αλληλεγγύης.

Με αυτή την πρωτοβουλία, η γέφυρα της Ρίου–Αντιρρίου έγινε σύμβολο ζωής και ελπίδας, στηρίζοντας το μήνυμα ότι η δωρεά οργάνων είναι μια πράξη αγάπης προς τον συνάνθρωπο.

Πηγή: nafpaktianews.gr

12 Οκτ 2025

Ετικέτες: Γεφυρα Ριου-Αντιρριου, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

