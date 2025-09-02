Η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου φωτίζεται για τον Σταύρο Ξαρχάκο με ξεχωριστή συναυλία

Για τον Σταύρο Ξαρχάκο θα φωτιστεί η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου με μια μοναδική συναυλία για τον μεγάλο Έλληνα δημιουργό.

Σήμερα Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2025, η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου -που φέτος συμπληρώνει 21 χρόνια λειτουργίας- σύμβολο υπερηφάνειας για την Ελλάδα, θα τιμήσει με έναν ιδιαίτερο τρόπο τον Μεγάλο Έλληνα δημιουργό, συνθέτη και μαέστρο Σταύρο Ξαρχάκο — ένα αληθινό σύμβολο της Ελλάδας και του πολιτισμού της.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Κάστρο του Ρίου, η Γέφυρα θα φωταγωγηθεί, στέλνοντας ένα μήνυμα σεβασμού και αναγνώρισης για τον Μεγάλο Έλληνα Δημιουργό που συνέδεσε τη μουσική του με την ψυχή της Ελλάδας, αναδεικνύοντας παγκοσμίως τον Ελληνικό πολιτισμό.

Μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, μελωδία και φως! ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΦΩΣ

