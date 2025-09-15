Η ΓΕΑ ανακοίνωσε τον Πρεβεζάνο φόργουορντ Κώστα Νίκα

Την απόκτηση του Πρεβεζάνου φόργουορντ Κώστα Νίκα ανακοίνωσε η ΓΕΑ, ο οποίος μετρά σημαντική πορεία σε National League 1 και 2.

Σε σχετική ανάρτηση της Γυμναστικής Εταιρίας Αγρινίου αναφέρεται:

«Η Δ.Ε. του τμήματος μπάσκετ της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου ανακοινώνει την απόκτηση του Κώστα Νίκα. Ο Πρεβεζάνος φόργουορντ έχει μια πλούσια καριέρα έχοντας αγωνιστεί σε Νational League 1 και National League 2 με τις φανέλες των Νικόπολη Πρέβεζας, Βίκο Ιωαννίνων, Γομφοί Τρικάλων, ΑΕ Δόξα Άρτας ενώ στην Αθήνα φόρεσε τις φανέλες των Αμιλλα Περιστερίου, Άρη Πετρούπολης και Ίριδα Πετρούπολης. Καλωσορίζουμε στον σύλλογο μας τον Κωνσταντίνο και του ευχόμαστε υγεία και επιτυχίες με την ομάδα μας».