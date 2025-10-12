Η ΓΕ Αγρινίου υποδέχθηκε στο Παπαστράτειο τους συντελεστές του Φεστιβάλ «Photopolis»

Τους συντελεστές του Διεθνούς Φωτογραφικού Φεστιβάλ «Photopolis» και τον ιδρυτή και Πρόεδρο του Lucie Foundation, Hossein Farmani υποδέχθηκε στο Παπαστράτειο Μέγαρο η ΓΕ Αγρινίου.

Σε ανάρτηση της Γυμναστικής Εταιρίας Αγρινίου αναφέρεται:

Mε ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου υποδέχθηκε σήμερα, Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025, στο Παπαστράτειο Μέγαρο του συντελεστές του Photopolis Festival και τον ιδρυτή και Πρόεδρο του Lucie Foundation, Hossein Farmani με τους συνεγάτες του.

Ξεναγήθηκαν οι ίδιοι και ξενάγησαν τους φίλους της φωτογραφίας στην έκθεση του φεστιβάλ με τίτλο «Διεθνή Βραβεία Φωτογραφίας 2024» που έχει παραχωρηθεί από τον κ. Farmani και εκτίθεται στο Παπαστράτειο Μέγαρο. Ιδιαίτερη στιγμή η παρουσία του Chaz Niell, Αμερικάνου φωτογράφου που τιμήθηκε με τον τίτλο International Photographer of the Year 2024.

Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή η παρουσία του στη πόλη μας για δεύτερη χρονιά στα πλαίσια ενός κορυφαίου πολιτιστικού θεσμού πλέον όπως είναι το Photopolis Festival του οποίου τα εγκαίνια έγιναν χθες. Η συμμετοχή πλήθους φωτογράφων από 48 χώρες επιβεβαιώνει την εμβέλεια του φεστιβάλ.

Η Γυμναστική Εταιρεία εκφράζει τα συγχαρητήρια της σε όσους εμπνεύστηκαν, οργάνωσαν και καθιέρωσαν το Photopolis Festival και εύχεται καλή επιτυχία σε όλες τις εκθέσεις και τις εκδηλώσεις του που αναλυτικά μπορείτε να δείτε στην επίσημη ιστοσελίδα: www.photopolis.gr

Δείτε φωτογραφίες: