Η ΓΕ Αγρινίου συγκροτεί νέα θεατρική ομάδα - «Στόχος η διάδοση του πολιτισμού στην πόλη μας»

Τη συγκρότηση νέας θεατρικής ομάδας ανακοίνωσε η ΓΕ Αγρινίου, με στόχο την καλλιέργεια της θεατρικής τέχνης και τη διάδοση του πολιτισμού στην πόλη του Αγρινίου.

Σε σχετική ανακοίνωση της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου αναφέρεται:

«Η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου (Γ.Ε.Α.) ανακοινώνει με χαρά τη δημιουργία νέας Θεατρικής Ομάδας, με στόχο την καλλιέργεια της θεατρικής τέχνης, την έκφραση της δημιουργικότητας και τη διάδοση του πολιτισμού στην πόλη μας.

Η ομάδα θα είναι ανοιχτή σε όλους τους φίλους του θεάτρου, ανεξαρτήτως εμπειρίας, που επιθυμούν να συμμετάσχουν ενεργά σε θεατρικές δράσεις, παραστάσεις, αλλά και σε εργαστήρια υποκριτικής, κίνησης και φωνής.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πραγματοποιούνται στα γραφεία της Γ.Ε.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2641024767 ή στο email info@geagr.gr

Η πρώτη συνάντηση γνωριμίας και ενημέρωσης θα γίνει την Δευτέρα 29/ 09/2025 στις 20.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων της Γ.Ε.Α.

Με χαρά σας περιμένουμε να μοιραστούμε το πάθος μας για το θέατρο και να δημιουργήσουμε όλοι μαζί μια νέα πολιτιστική εστία για την πόλη του Αγρινίου».