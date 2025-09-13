Η «Φλόγα της Αγάπης» στο Αγρίνιο: Το «μήνυμα» του εθελοντισμού εξέπεμψε μέσα από το γήπεδο του Παναιτωλικού

Το Αγρίνιο υποδέχθηκε απόψε την «Φλόγα της Αγάπης» της 23ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας που διοργανώνεται κάθε χρόνο από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α).

Η «φλόγα της αγάπης» και του εθελοντισμού πέρασε και θα περάσει από πολλές πόλεις της Ελλάδας, συμβολίζοντας την ανιδιοτελή προσφορά και την αγάπη που διαπνέει την εθελοντική αιμοδοσία.

Η άφιξη στο Αγρίνιο έγινε στο πλαίσιο της 23ης Πανελλήνιας Λαμπαδηδρομίας, διοργάνωσης που υλοποιείται κάθε χρόνο από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (Π.Ο.Σ.Ε.Α).

Ο βωμός της «φλόγας της αγάπης» άναψε στο γήπεδο του Παναιτωλικού, μετά το τέλος του πρώτου ημιχρόνου του αγώνα, ενώ νωρίτερα, έξω από το γήπεδο, ο σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών Αγρινίου πραγματοποίησε σειρά δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την εθελοντική αιμοδοσία.

Οι συμμετέχοντες, τόσο στις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης όσο και στην υποδοχή, την υποστήριξη και γενικότερα την έλευση της φλόγας στο Αγρίνιο, αποστέλλουν ηχηρό μήνυμα στην τοπική κοινωνία που αφορά την εθελοντική αιμοδοσία, μήνυμα που ενισχύεται πολύ περισσότερα από το άναμμα του βωμού της φλόγας στο πλαίσιο του ποδοσφαιρικού αγώνα της ομάδας του Αγρινίου.

Το μήνυμα αυτό δεν είναι άλλο από την ανάπτυξη της έννοιας του εθελοντισμού γενικότερα, αλλά και την ανάπτυξη όπως επίσης και την ενίσχυση κάθε εθελοντικής δράσης από τους συμπολίτες μας, καθώς ο στόχος των δράσεων αυτών είναι να διευκολύνουν και να απαλύνουν τον πόνο των συνανθρώπων μας που έχουν ανάγκη.

Αξίζει να τονίσουμε πως η υποδοχή της «φλόγας της αγάπης» στο Αγρίνιο έγινε από τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Αγρινίου, τον Δήμο Αγρινίου και τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό (Τοπικό Τμήμα Αγρινίου), ενώ προσέφεραν τη στήριξή τους το ΕΚΑΒ Αγρινίου, η τοπική Αστυνομία και η Λέσχη Μοτοσικλέτας Αγρινίου.

