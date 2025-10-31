Η Φιλαρμονική του Δήμου Αγρινίου στην Κέρκυρα

Η Φιλαρμονική του Δήμου Αγρινίου θα έχει την τιμή να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις προς τιμήν του Αγίου Σπυρίδωνος που θα πραγματοποιηθούν στην Κέρκυρα το Σάββατο 1 και την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Στο πλαίσιο της επίσκεψής, το Σάββατο 1η Νοεμβρίου 2025, τα μέλη της φιλαρμονικής του Δήμου Αγρινίου, ύστερα από άδεια της διοίκησης της Φιλαρμονικής Εταιρίας Κέρκυρας θα ξεναγηθούν στο μουσείο της Φιλαρμονικής ενώ το ίδιο βράδυ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Κερκύρας. Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, τα μέλη της φιλαρμονικής θα παρακολουθήσουν την λιτάνευση του ιερού σκηνώματος του Αγίου Σπυρίδωνος, τιμώντας την παράδοση και το πνεύμα αδελφοσύνης που ενώνει τις φιλαρμονικές της χώρας.

Την αποστολή θα συνοδεύει η αντιδήμαρχος πολιτισμού κ. Μαρία Παπαγεωργίου, ως επίσημη εκπρόσωπος του Δήμου Αγρινίου.